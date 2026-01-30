PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Trump und Putins Farce

Frankfurt (ots)

Auch eine begrenzte Waffenruhe erspart der überfallenen Ukraine und seiner Bevölkerung den ein oder anderen russischen Angriff. Insofern muss man froh sein über jeden Schuss, der nicht abgegeben wird. Ansonsten ist diese partielle Feuerpause eine Farce - wie so vieles bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland über den Krieg gegen die Ukraine. Der russische Autokrat Wladimir Putin ist nur sehr zögerlich und nur sehr eingeschränkt der Bitte von US-Präsident Donald Trump nachgekommen, die Waffen schweigen zu lassen. Der russische Autokrat hat mal wieder gezeigt, wie wenig er an einer friedlichen Lösung des militärischen Konflikts interessiert ist. Und Trump ging es sicher nicht um das Wohlbefinden der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wollte er wirklich etwas zum Wohle der Menschen in der Ukraine verändern, hätte er für die Friedensverhandlungen nicht die Forderungen Putins nahezu vollständig übernommen und längst den Druck auf Putin erhöht und versucht, ihn zum Einlenken zu bringen.

