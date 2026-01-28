PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Sachsen-Anhalt: Ernst der Lage erkannt

Frankfurter Rundschau (ots)

Vor wenigen Tagen ist das Programm der rechtsextremen AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September bekanntgeworden. Es liest sich wie ein antidemokratisches, völkisches Gruselstück. (...)

Der Mann, der verhindern kann, dass die AfD an die Macht kommt und solche Pläne umsetzen kann, ist am Mittwoch deutlich gestärkt worden. Der Christdemokrat Sven Schulze wurde im Landtag von Magdeburg zum Ministerpräsidenten gewählt.

Der Start lief für ihn optimal. Schulze wurde bereits im ersten Wahlgang gekürt - anders als sein Vorgänger Reiner Haseloff. Es gab sogar Stimmen aus der Opposition für den Neuen. Das zeigt: Die demokratischen Kräfte haben den Ernst der Lage erkannt.

