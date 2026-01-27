PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Großes Versprechen

Frankfurt (ots)

Mit EU und Indien haben sich zwei gesucht und notgedrungen gefunden, die mit dem Handelsabkommen im Machtstreben von USA und China vor allem ökonomisch stärker sein wollen, sein müssen. Und die zeigen wollen, dass sich regelbasierte Zusammenarbeit lohnen kann. Das müssen sie allerdings erst noch beweisen. Der Vertrag muss noch einige Hürden nehmen. So müssen die EU-Staaten und das Europäische Parlament noch zustimmen. Nicht nur die verkorkste Abstimmung zum Mercosur-Abkommen zeigt aber, wie sehr sich Europa selbst ein Bein stellen kann. Außerdem ist Indien kein einfacher Partner. Erst die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump haben das Interesse des Subkontinents an den Europäern stark belebt. Das kann sich rasch wieder ändern. Für die erhoffte Entwicklung sind zwar die Grundlagen geschaffen, die aber eher Versprechen für die Zukunft sind. Es kann also sein, dass der Handelsvertrag beispielsweise die Zuwanderung indischer Fachkräfte nach Deutschland erleichtert. Muss aber nicht.

