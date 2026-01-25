Frankfurter Rundschau

Klimaexpertin Claudia Kemfert warnt im FR-Podcast vor gefährlichen Lücken bei der Stromvorsorge - und erklärt, warum Prävention zur Pflicht werden muss.

Frankfurt (ots)

Nach dem Berliner Stromausfall stellt sich eine drängende Frage: Wie gut ist Deutschland auf Blackouts vorbereitet? In der vierten Folge des Podcasts "Klimaklartext" der Frankfurter Rundschau analysiert die Energieökonomin Claudia Kemfert, warum solche Ausfälle kein Randphänomen mehr sind - und wo die eigentlichen Schwachstellen liegen.

Kemfert warnt: Das Problem sei weniger ein unsicheres Stromnetz als mangelnde Vorsorge. Krisen würden zu selten geprobt, Zuständigkeiten bleiben unklar, Kaskadeneffekte unterschätzt. "Was wir brauchen, ist Prävention", sagt sie - nicht erst reagieren, wenn Strom, Information und Versorgung bereits wegbrechen. Als konkrete Konsequenz plädiert Kemfert dafür, Notstrom zumindest in Neubauten zum Standard zu machen.

