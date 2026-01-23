Frankfurter Rundschau

Kein Grund zu feiern

Frankfurt (ots)

Die Europäer haben zwar mit vereinten Kräften im Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland das schlimmste verhindert. Geklärt ist aber wenig. Und zu feiern gibt es ohnehin nicht viel. Schließlich haben die europäischen Nato-Staaten lediglich Trump davon abgehalten, das Land eines Verbündeten zu annektieren, was selbstverständlich sein sollte. Doch sie waren selbstbewusst und geeint und haben zudem erfolgreich mit ihrer schärfsten Waffe gedroht, ihrer wirtschaftlichen Macht dank des zweitgrößten Binnenmarkts der Welt. Das ist sicher auch künftig ein Mittel, um sich gegen Trumps Politik zu wehren. Hilfreich ist es dabei, sich nicht zu lange mit unsinnigen Vorstößen des Egomanen zu beschäftigen. Ein freundliches "Nein, danke" zur Einladung Trumps zu dessen überflüssigem Friedensrat reicht. Das ist nicht nur effizient. Europa würde stärker handeln als reagieren. Es muss einem nicht bange sein, wenn Deutschland und die anderen EU-Staaten den eingeschlagenen Weg weitergehen.

