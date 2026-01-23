PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Kein Grund zu feiern

Frankfurt (ots)

Die Europäer haben zwar mit vereinten Kräften im Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland das schlimmste verhindert. Geklärt ist aber wenig. Und zu feiern gibt es ohnehin nicht viel. Schließlich haben die europäischen Nato-Staaten lediglich Trump davon abgehalten, das Land eines Verbündeten zu annektieren, was selbstverständlich sein sollte. Doch sie waren selbstbewusst und geeint und haben zudem erfolgreich mit ihrer schärfsten Waffe gedroht, ihrer wirtschaftlichen Macht dank des zweitgrößten Binnenmarkts der Welt. Das ist sicher auch künftig ein Mittel, um sich gegen Trumps Politik zu wehren. Hilfreich ist es dabei, sich nicht zu lange mit unsinnigen Vorstößen des Egomanen zu beschäftigen. Ein freundliches "Nein, danke" zur Einladung Trumps zu dessen überflüssigem Friedensrat reicht. Das ist nicht nur effizient. Europa würde stärker handeln als reagieren. Es muss einem nicht bange sein, wenn Deutschland und die anderen EU-Staaten den eingeschlagenen Weg weitergehen.

  • 22.01.2026 – 17:30

    Verheerender Fehler

    Frankfurt (ots) - Die Grünen haben sich mit sehr linken und vor allem sehr rechten Europaabgeordneten - Achtung, Brandmauer! - in ein Boot begeben. Dabei fiel die Entscheidung für die Prüfung von Mercosur durch den Europäischen Gerichtshof mit lediglich zehn Stimmen Mehrheit, immerhin acht davon gehen auf das Konto der deutschen Ökopartei. Der Europaabgeordnete Erik Marquardt lobte, dass das Abkommen jetzt juristisch geprüft werde, betonte aber, es könne "vorläufig ...

  • 21.01.2026 – 17:45

    Trumps Gesäusel

    Frankfurt (ots) - Die Europäer sollten sich von dem fast schon moderaten Ton von Donald Trumps selbstgerechter Rede in Davos nicht einlullen lassen. Der US-Präsident besteht weiter auf Grönland, auch wenn er diese Forderung in eine Bitte kleidet. Und er droht auch weiter, dass die Weltmacht USA es nicht vergessen werde, wenn die Europäer ihm "das Stück Eis" nicht geben. So hört sich ein Machtpolitiker an, der Kreide gefressen hat. Ein Bündnispartner hätte angeboten, ...

  • 20.01.2026 – 17:24

    Diktatur des Ungeistes - Kommentar zum wachsenden Anti-Intellektualismus

    Frankfurt (ots) - "Mein Freund, ich verstehe nicht, was du in Grönland tust." So schreibt der Präsident Frankreichs an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. (...) Wir erleben gerade einen historischen Moment. Nicht nur, weil Trump um jeden Preis Grönland haben will. Sondern auch, weil der mächtigste Mann der Erde behandelt wird wie ein Kind, das man vom Rand ...

