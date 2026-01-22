Tide

KMU-Plattform Tide baut Kreditvermittlungsaktivitäten aus

Berlin / London (ots)

Tide, die Business Management-Plattform für Geschäftskunden, baut ihr Kreditvermittlungsangebot für deutsche Kleinunternehmen erfolgreich aus: Seit dem Start im Sommer 2025 konnte Tide bereits mehr als 1.000 Unternehmungen Finanzmittel von 25 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Die Tide Kreditplattform verzeichnet aktuell 5.000 Finanzierungsanfragen im Monat. Das Partnernetzwerk in Deutschland wächst weiter und umfasst inzwischen mehr als zehn Kreditgeber, darunter etablierte Partner wie YouLend, Iwoca, Banxware und Qred sowie neue Partner wie DKB, Teylor und abcfinance.

Über die Tide Website und die Tide App können Finanzierungen bis zu einer Million Euro ohne initiale Belastung des eigenen Schufa-Scores angefragt werden. Es fallen zudem keine Vermittlungsgebühren an. Kredite sind ab einem Zinssatz von 4,5% pro Jahr verfügbar. Auf Basis weniger Angaben erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer innerhalb von zwei Minuten passende Finanzierungsvorschläge: vom klassischen Blankokredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen und Factoring. Ein Kreditrechner unterstützt bei der Ermittlung des individuellen Finanzierungsbedarfs. "Vom Getränkehandel über Autohäuser und Handwerksbetriebe bis zur Kita - wir sind stolz, dass wir bereits zahlreichen Unternehmen zur passenden Finanzierung verhelfen konnten. Kredite sind für uns dabei kein isoliertes Produkt. Kleine Unternehmen brauchen keine Flickenteppiche an Einzellösungen - Banking, Administration und Finanzierung müssen ineinandergreifen.", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.

Aktuelle Daten belegen den Bedarf: Laut KfW-ifo-Kredithürde bezeichneten im dritten Quartal 2025 mehr als ein Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen (33,9%) die Kreditvergabe als schwierig. Nach zuletzt sechs Anstiegen in Folge immerhin kein neuer Rekordwert. In Deutschland bietet Tide heute zwei Wege zur Finanzierung: eine vollständig digitale Antragsstrecke oder die persönliche Begleitung durch das wachsende Berater-Team. Im Jahresverlauf werden auch vorqualifizierte Echtzeit-Angebote direkt in die Tide App integriert werden. Kreditgebern liefert Tide qualifizierte Nachfrage aus einem Segment, das sonst schwer zu erreichen ist - Freelancer, Kleinst- und Kleinunternehmen mit durchschnittlichen Finanzierungsgrößen unter 50.000 Euro.

Original-Content von: Tide, übermittelt durch news aktuell