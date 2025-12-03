Tide

Tide führt Bezahlkarten ohne sichtbare Kartendetails ein: wirksamer Beitrag zur Verhinderung von Kartenbetrug

Berlin/London (ots)

Kartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode nur noch für Karteninhaber in der Tide App sichtbar

Tide ist einer der ersten Finanzdienstleister mit entsprechenden Karten für Geschäftskunden in Deutschland

Leistungsangebot wird stetig weiterentwickelt - im Oktober eingeführtes Tagesgeldangebot mit nochmals verbesserten Konditionen (4,25 % Rendite)

Tide, die führende Business Management-Plattform für Geschäftskunden, gibt ab sofort nur noch Debit- und Kreditkarten ohne sichtbare Kartendetails heraus. Damit werden Karteninhaber wirksam gegen Formen des Kartenbetrugs geschützt, bei denen Kriminelle die sichtbaren Details gestohlener Karten verwenden. Tide gehört zu den ersten Finanzdienstleistern in Deutschland, die diesen zusätzlichen Schutz für Geschäftskunden anbieten.

Bei den neuen Karten werden Kartennummer, Sicherheitscode und Ablaufdatum nicht mehr sichtbar hinterlegt. Damit wird es Kriminellen unmöglich gemacht, Daten von verlorenen, gestohlenen oder unrechtmäßig eingesehenen Karten für ihre Zwecke zu verwenden, beispielsweise bei Online-Einkäufen sowie telefonischen und postalischen Bestellungen. Bei Kunden, die mehrere Geschäftskonten bei Tide unterhalten, werden nur die letzten vier Ziffern der Kartennummer aufgedruckt, damit Kunden die Karten unterscheiden können - bei gleichzeitig wirksamen Schutz.

Benötigen Karteninhaber die Kartendetails selbst, finden sie die Kartendetails auf einen Blick in der Tide App. Diese ist wiederum mit Sicherheitsverfahren wie Touch ID oder Face ID wirksam vor dem Zugriff durch Dritte geschützt.

Die neuen Karten gibt Tide gemeinsam mit seinem Partner Mastercard ab sofort an Neukunden aus. Auch die Bezahlkarten von Bestandskunden werden sukzessive durch die neue Generation ersetzt.

Mit der Ausgabe der neuen Karten trägt Tide dazu bei, eine Form von Kriminalität einzudämmen, die enorme Dimensionen angenommen hat. Erst Anfang November deckten europäische Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von "Operation Chargeback" die mutmaßliche missbräuchliche Verwendung von Kreditkartendaten von über vier Millionen Kreditkarteninhabern aus 193 Ländern auf. Allein in Deutschland sind nach Angaben des Bundeskriminalamtes im Jahr 2024 rund 24.000 Fälle von Kartenbetrug mit einem Schadensbetrag von insgesamt 38 Millionen Euro aufgedeckt worden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin von Tide in Deutschland, sagt: "Kartenbetrug kann Selbstständige und kleine Unternehmen besonders hart treffen, gerade in der sensiblen Aufbau- und Wachstumsphase ihres Geschäfts. Mit der neuen Generation von Bezahlkarten geben wir unseren Kundinnen und Kunden spürbar mehr Sicherheit im Alltag und leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, ihr Betrugsrisiko erheblich zu senken. Damit setzen wir einen neuen Maßstab in der Branche und zeigen klar: Wir investieren kontinuierlich in Lösungen, die unsere Kundschaft nachhaltig schützen und stärken."

Mit der Innovation bei den Bezahlkarten setzt Tide die Weiterentwicklung des Leistungsangebots fort. Erst im Oktober hat Tide eine Kreditplattform in ihr Angebot integriert, mit der Unternehmer unkompliziert Kredite bei verschiedenen Finanzierungsanbietern anfragen können. Wenige Wochen zuvor war das Tagesgeldkonto für Geschäftskunden an den Start gegangen. Dieses gehört nach einer jüngst erfolgten Anpassung der Konditionen mit einer Rendite von 4,25 Prozent p.a. zu den attraktivsten Angeboten im Markt.

Über Tide:

Seit dem Marktstart im Jahr 2017 ist Tide die führende Business Management-Plattform in Großbritannien. Tide unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Zeit (und Geld) bei der Führung ihres Unternehmens zu sparen - nicht nur mit Geschäftskonten und zugehörigen Bank- und Verwaltungsdienstleistungen, sondern auch mit einem umfassenden Angebot an praxisnahen, vernetzten Lösungen: von der Rechnungsstellung über die Buchhaltung bis hin zu ergänzenden Angeboten wie dem Website-Aufbau. Tide zählt in Großbritannien fast 800.000 Geschäftskunden (14 % Marktanteil) und mehr als 800.000 Kunden in Indien. In Deutschland ist Tide seit Mai 2024 aktiv, in Frankreich seit September 2025. Dreimal in Folge wurde das Unternehmen zudem als Great Place to Work ausgezeichnet. Zu den Investoren von Tide gehören unter anderem Anthemis, the Apax Digital Funds, Augmentum Fintech, Creandum, Salica Investments, Latitude, LocalGlobe, die SBI Group, Speedinvest und TPG. Weltweit beschäftigt Tide mehr als 2.500 Mitarbeitende. Langfristig verfolgt Tide das Ziel, die führende Business Management-Plattform weltweit zu werden.

