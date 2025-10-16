Tide

3,5 % Rendite p.a. auf Geschäftsguthaben

Tide startet Tagesgeldkonto für Geschäftskunden: Deutsche Haushalte parken Milliarden auf kaum oder gar nicht verzinsten Konten

Berlin (ots)

Tide, die führende Business Management-Plattform für Geschäftskunden, bietet Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern ab sofort mit dem Tide Tagesgeldkonto die Möglichkeit, ihre Liquidität zu attraktiven Konditionen über die Tide-App anzulegen. Das Tagesgeldkonto wird effektiv mit 1,5 Prozent p. a. verzinst (variabel). Zusätzlich gewährt Tide im Rahmen einer befristeten Aktion bis zum 31. März 2026 zwei Prozent p. a. Bonus auf Guthaben des Tide Tagesgeldkontos - bis zu einer Einlage von 50.000 Euro für alle Kundinnen und Kunden, die bis zum 31. Dezember 2025 ein Tide Geschäftskonto und ein Tide Tagesgeld eröffnen.

In Deutschland gibt es gut drei Millionen Kleinunternehmen und Selbstständige. Viele von ihnen halten Rücklagen für Steuern, Rechnungen oder kurzfristige Ausgaben auf dem Geschäftskonto. Diese Guthaben werden in der Regel nicht oder nur sehr gering verzinst. Dadurch bleibt ein beträchtliches Volumen ungenutzt - ein Bild, das sich auch im privaten Bereich zeigt: Laut Bundesbank[1] hielten deutsche Haushalte Ende 2024 Finanzvermögen von rund 9,05 Billionen Euro, wobei allein im vierten Quartal 65 Mrd. Euro zusätzlich in niedrig verzinste, kurzfristige Einlagen flossen. Während Privatkunden inzwischen von einer großen Auswahl attraktiver Tagesgeld-Angebote profitieren, sind vergleichbare Produkte für Selbstständige und kleine Unternehmen noch immer Mangelware. Das neue Tide Tagesgeldkonto schafft hier Abhilfe und ermöglicht Geschäftskunden eine attraktive Verzinsung ihrer Rücklagen ohne Einschränkungen bei der Einlagenhöhe.

Das Tide Tagesgeldkonto ist kostenlos und gilt für Neu- wie auch Bestandskunden. Die Rendite wird täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben. Voraussetzung ist ein kostenloses Geschäftskonto bei Tide, das in wenigen Minuten über die App eröffnet werden kann. Interessierte können den jeweils aktuellen Zinssatz für das Tagesgeld, der schwanken kann, auf der Tide Webseite einsehen.

Mit dem Tide Tagesgeldkonto baut Tide sein Produktangebot in Deutschland weiter aus. Bereits heute bietet die Plattform, der weltweit mehr als 1,6 Millionen Unternehmer*innen vertrauen, unter anderem ein Geschäftskonto mit deutscher IBAN, Debit-Mastercard, integriertem Rechnungsmanagement, SEPA-Echtzeitüberweisungen, Apple- und Google-Pay sowie Kreditvermittlung. Alle Produkte sind darauf ausgerichtet, Mitgliedern Zeit und Geld zu sparen und nahtlos ineinander zu greifen.

"Attraktive und faire Tagesgeld-Angebote sind für Privatkunden längst selbstverständlich - für Selbstständige und kleine Unternehmen dagegen oft Mangelware. Mit unserem Angebot wollen wir das ändern. Denn auch Unternehmensliquidität sollte nicht ungenutzt auf dem Konto liegen, sondern in Wachstum und neue unternehmerische Möglichkeiten fließen", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.

Das auf dem Tide Tagesgeldkonto angesparte Unternehmensvermögen ist jederzeit verfügbar und im Rahmen der niederländischen Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Einleger und Institut geschützt.

[1] Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal 2024 | Deutsche Bundesbank

Über Tide:

Seit dem Marktstart im Jahr 2017 ist Tide die führende Business Management-Plattform in Großbritannien. Tide unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Zeit (und Geld) bei der Führung ihres Unternehmens zu sparen - nicht nur mit Geschäftskonten und zugehörigen Bank- und Verwaltungsdienstleistungen, sondern auch mit einem umfassenden Angebot an praxisnahen, vernetzten Lösungen: von der Rechnungsstellung über die Buchhaltung bis hin zu ergänzenden Angeboten wie dem Website-Aufbau. Tide zählt in Großbritannien fast 800.000 Geschäftskunden (14 % Marktanteil) und mehr als 800.000 Kunden in Indien. In Deutschland ist Tide seit Mai 2024 aktiv, in Frankreich seit September 2025. Dreimal in Folge wurde das Unternehmen zudem als Great Place to Work ausgezeichnet. Zu den Investoren von Tide gehören unter anderem Anthemis, the Apax Digital Funds, Augmentum Fintech, Creandum, Salica Investments, Latitude, LocalGlobe, die SBI Group, Speedinvest und TPG. Weltweit beschäftigt Tide mehr als 2.500 Mitarbeitende. Langfristig verfolgt Tide das Ziel, die führende Businessmanagement-Plattform weltweit zu werden.

