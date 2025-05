Keding Enterprises Co., Ltd.

Nachhaltiger Wandel im deutschen Innenausbau treibt Nachfrage nach Laminaten der nächsten Generation voran

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Die deutsche Designbranche setzt verstärkt auf nachhaltige Materialien und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen von Laminaten. In einem Markt, in welchem EN-Normen, Emissionsklassen und Prinzipien des zirkulären Designs die Beschaffung bestimmen, suchen Planer nach Laminatoptionen, welche sowohl Design- als auch Umweltprioritäten erfüllen.

Laut einer aktuellen Marktforschung erreichte der deutsche Markt für dekoratives Laminat im Jahr 2023 einen Wert von 436,1 Millionen EUR, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,0 %. Dieses stetige Wachstum wird durch die Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten und modernen Oberflächen-Designlösungen im Wohn- und Gewerbebereich befeuert.

KD ECO⁺ Laminates – eine Oberflächenlösung der nächsten Generation, welche für ihre nachhaltigen und leistungsstarken Eigenschaften bekannt ist – hat diesen Wandel erkannt und prüft Möglichkeiten der Partnerschaft auf dem deutschen Markt. Mit einem formaldehydfreien, VOC-armen, biegsamen und kratzfesten Profil entspricht diese neue Generation von Laminatoberflächen direkt den sich entwickelnden technischen und ökologischen Standards im deutschen Wohn- und Gewerbebereich.

Vertriebspartnersuche in Deutschland läuft

Während das Interesse an innovativen und nachhaltigen Materialien weiter zunimmt, sind viele deutsche Architekten und Bauunternehmer weiterhin vorsichtig, wenn es darum geht, Produkte aus dem Ausland zu bestellen. Dies liegt häufig an Bedenken hinsichtlich der Lieferzeiten, des Kundendienstes und der fehlenden lokalen Vertretung.

Das Team hinter diesem Laminat der neuen Generation sucht aktiv Vertriebspartner in Deutschland, insbesondere Unternehmen mit etablierten Netzwerken in den Bereichen Innenarchitektur, Möbelherstellung und Architekturbedarf. Ziel ist der Aufbau eines partnerschaftlichen Kooperationsnetzwerks, welches diese Hochleistungsoberflächen in den deutschen Markt einbringt und so lokalen Zugang, reaktionsschnellen Service und zuverlässige Versorgung gewährleistet.

Interessierte Händler erhalten Zugriff auf Fabrikpreise, Marketingressourcen und ein Materialportfolio, welches auf die modernen Designtrends und Nachhaltigkeitsziele Europas abgestimmt ist.

Zu sehen auf der Interzum Köln 2025

KD ECO⁺ Laminates werden auf der Interzum Köln 2025, welche vom 20. bis 23. Mai eröffnet, offiziell auf dem deutschen Markt eingeführt. Besucher können die Produktpalette anhand interaktiver Displays, flexibler Plattendemos und kuratierter Designtafeln erleben, welche aktuelle europäische Oberflächentrends widerspiegeln.

Designer, Händler und Auftragnehmer sind eingeladen, den Stand zu besuchen, um zu erfahren, wie diese nachhaltigen Laminatlösungen ihr nächstes Projekt oder ihre nächste Produktlinie unterstützen können – sei es durch verbesserte Umweltleistung, Designflexibilität oder innovative Anwendungen.

