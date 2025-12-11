PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Die Bahnchefin wagt einen neuen Stil

Frankfurter Rundschau (ots)

Bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein längst überfälliger Umbau ab. Die Zentrale wird weitgehend entmachtet. Entscheidungen werden dort getroffen und verantwortet, wo die Beschäftigten sie auch umsetzen.

Der Plan der seit zehn Wochen amtierenden Vorstandschefin Evelyn Palla erscheint angesichts vieler verfestigter Strukturen im Bahnkonzern gewagt. Doch sie hat schon auf ihrem alten Posten als Vorständin des Regionalverkehrs bewiesen, dass dezentrale Entscheidungsstrukturen erfolgreicher sein können. Gelingt es ihr, dieses Konzept auf den gesamten Konzern mit seinen gut 220.000 Beschäftigten zu übertragen, wird sie als erfolgreichste Vorstandschefin seit der Bahnreform 1994 in die Unternehmensgeschichte eingehen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

