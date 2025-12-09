PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Abwehr statt Humanität

Frankfurt (ots)

In der EU bleibt immer weniger übrig von Asyl und Flüchtlingsschutz. Die Einigung der EU-Innenminister und -Innenministerinnen zum gemeinsamen Asylsystem atmet den Geist einer Abwehr um fast jeden Preis. Es geht nicht mehr darum, bedrohten Menschen eine Zuflucht zu bieten. Sondern darum, sie so schnell wie möglich loszuwerden - und dafür im Zweifel auch zu inhaftieren. Abgeschoben werden sie wohin auch immer. Im Zweifel auch in ferne Länder, zu denen sie nicht den geringsten Bezug haben. Das ist nicht nur menschenrechtlich bedenklich, sondern wahrscheinlich sogar rechtswidrig. Aber das schert die Beteiligten nicht mehr. Weltweit steht der Flüchtlingsschutz unter Druck - man braucht nur in die USA zu schauen. Bisher galt die Hoffnung, dass Europa auf einem humanitären Weg bleibt. Wenn die Politik diesen Weg verlässt, wird es die Aufgabe von Justiz und Zivilgesellschaft sein, das Schlimmste zu verhindern. Migration wird nicht enden, nur weil die EU keine Geflüchteten aufnehmen will.

  • 08.12.2025 – 17:27

    Die Aufgaben der EU

    Frankfurt (ots) - Das Treffen der drei einflussreichsten europäischen Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann trotz aller markigen Worte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den europäischen Verbündeten immer schwerer fällt, Kiew beizustehen und damit auch die europäische Sicherheitsarchitektur zu verteidigen. Spätestens mit der Strategie zur nationalen Sicherheit der USA sollte allen klar sein, ...

  • 07.12.2025 – 16:54

    Der BSW-Parteitag in Magdeburg zeigt, dass sich viele in dem Bündnis nach Einigkeit sehnen. Doch Streit überlagert oft die bisweilen fragwürdigen Inhalte.

    Frankfurt (ots) - (...) Während in der Linkspartei viele froh sind, mit der Abspaltung von Wagenknecht und ihrer Anhängerschaft so einige derbe Richtungsdebatten, etwa um Migrationspolitik, (...) losgeworden zu sein, brodelt und gärt es (im BSW) weiter ordentlich. Am Samstag bringen neben den Beiträgen zum Thema ...

  • 05.12.2025 – 16:30

    Argumente beachten

    Frankfurt (ots) - Kein Politiker und keine Politikerin darf leichtfertig einen Pflichtdienst einführen, schon gar keine Wehrpflicht. Deswegen ist es richtig, auf Freiwilligkeit zu setzen. Doch die Debatte, wie es weitergeht, wenn das nicht reicht, ist angesichts der Weltlage schwierig. Da niemand weiß, ob die Eroberungspolitik Putins in der Ukraine endet und ob die USA sich noch zur Verteidigung Europas bemüßigt sehen, kommt dem europäischen Militär eine wachsende ...

