Frankfurter Rundschau

Jeden verdammten Tag

Frankfurt (ots)

Wie viele Tote muss es noch geben, damit Frauen in Deutschland besser geschützt werden? Die vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Zahlen sind schwindelerregend: 938 Mädchen und Frauen wurden 2023 Opfer von Tötungsversuchen, 360 von ihnen starben. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Gegen Frauen gerichtete Straftaten steigen in allen Bereichen. Immer mehr von ihnen sind auch Sexualstraftaten und häuslicher und digitaler Gewalt ausgesetzt. Auch die Dunkelziffer der Übergriffe steigt laut Fachleuten. Immer noch wenden sich Betroffene aus Angst, Scham oder Unwissen nicht an Polizei oder Beratungsstellen. Das Lagebild verdeutlicht, dass Handlungsbedarf besteht. Kurz vor dem Koalitionsbruch hatte die Familienminister Lisa Paus ein Gewalthilfegesetz vorgelegt. Nun soll es ins Kabinett und auch in den Bundestag. Ob FDP und Union zustimmen werden, ist unsicher. Sicher ist: Wenn Deutschland es nicht umsetzt, wäre das innenpolitisch ein Debakel und international ein peinliches Scheitern.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell