Dauerhaft finanzieren

Das Deutschlandticket hat eine Zukunft - zumindest im kommenden Jahr. Gut eine Woche nach dem Ampel-Aus hat die Union signalisiert, dass sie bei der Finanzierung des Tickets für 2025 nicht im Weg stehen will. Eine Mehrheit im Bundestag ist möglich, da auch die FDP mitziehen will. Hier einzulenken ist strategisch schlau. Andernfalls stünden Schwarze und Gelbe im gestarteten Wahlkampf als Blockierer des Erfolgstickets da. Vor allem aber bringt das Einlenken einen riesigen Vorteil für alle, die das Angebot nutzen. Im Dezember werden es vermutlich 15 Millionen Menschen sein. Hinzu kommt: Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist wichtiger Bestandteil der Verkehrswende - und des Einsparens von Treibhausgasen. Jetzt sind zwei Dinge wichtig: Zusätzliche Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Und eine schnelle Klärung der Zukunft des Tickets ab 2026. Nach der Wahl müssen sich frühzeitig Allianzen für seinen Fortbestand bilden, am besten für eine langfristige Lösung.

