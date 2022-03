Frankfurter Rundschau

Pressestimme zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine

Pressestimme zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine:

Was nach dem Herbst 2015 folgte, stand leider in ziemlich starkem Kontrast zu dem, was die EU und ihre Mitglieder jetzt leisten. Die Richtlinie, die etwa für Kriegsflüchtlinge aus Syrien die unbürokratische Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen ermöglicht hätte, existierte auch damals schon. Aber niemand unter den politisch Verantwortlichen kam offenbar auf die Idee, sie für die "Fremden" aus dem arabischen Raum anzuwenden. Und schnell kehrte Europa zur Politik einer möglichst weitreichenden Flüchtlingsabschreckung zurück.

Erst wenn die Opfer von Krieg und Gewalt nicht mehr nach Hautfarbe, Kultur und Religion sortiert werden, kann aus dem erfreulich humanen Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine eine Umkehr werden - hin zu einer Politik der unbedingten Humanität.

