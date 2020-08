Frankfurter Rundschau

Reizfigur

Frankfurt (ots)

Es spielt keine Rolle, ob der russische Putin-Kritiker Alexej Nawalny von der Hand eines Kreml-Agenten vergiftet wurde oder nicht. Als am Donnerstag aus dem russischen Omsk die Nachricht drang, dass er mit dem Verdacht auf eine schwere Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, kamen Erinnerungen an frühere Anschläge auf Nawalny und andere Kreml-Kritiker auf. Opposition in Russland ist ein lebensgefährlicher Job. Nawalny ist eine Reizfigur. Er hat eine große Gefolgschaft in den sozialen Medien, er sorgt regelmäßig für Stress in den politischen Top-Etagen, wenn seine Stiftung FBK finanzielle Verbrechen von Politikern und Beamten aufdeckt. Viele unterstützen ihn - vor allem junge Menschen in den Metropolen Russlands. Seit Jahren versucht der Kreml, ihn mundtot zu machen, mal mit fingierten Gerichtsverfahren, mal mit Gesetzen für politische Tätigkeit, mal mit behördlichem Druck gegen die Stiftung.

