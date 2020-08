Profil gesucht

Frankfurter Rundschau

Natürlich hat FDP-Chef Christian Lindner den ungleichen Machtkampf mit seiner Generalsekretärin Linda Teuteberg gewonnen. Doch das wochenlange Gezerre und die Begründung für die Demission spricht nicht für Lindner. Hat er nicht gewusst, dass Linda Teuteberg womöglich nicht die Richtige ist für die Abteilung Attacke, als er sie im vergangenen Jahr ins Amt brachte? Die Geschichte passt ins Erscheinungsbild der Liberalen. Lindner und seine FDP haben seit dem Wiedereinzug in den Bundestag und dem Ende der außerparlamentarischen Opposition keine positiven Schlagzeilen mehr produziert. Die meisten Menschen hierzulande denken an die gescheiterten Gespräche über die Jamaika-Koalition und das Wahldesaster in Thüringen, wenn sie an die FDP denken. Die One-Man-Show Lindner gleicht das nicht mehr aus. Am schwersten wiegt allerdings, dass es den Liberalen nicht gelungen ist, ein Profil zu entwickeln. Die Partei steht für kein Ziel. Bis zur Wahl ist nicht mehr viel Zeit, das zu ändern.

