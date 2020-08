Frankfurter Rundschau

Alle gegen Trump

Frankfurt (ots)

Die Botschaft der Demokraten unter Joe Biden ist klar: Sie wollen mit einer möglichst breiten Front alle Kräfte im Land zusammenführen, die sich von dem autokratischen Narzissten im Weißen Haus nicht vertreten fühlen und um die Werte der einst so stolzen amerikanischen Demokratie fürchten. Die Wahl am 3. November soll ein Aufstand der Anständigen werden, eine breite Absage der Gesellschaft an einen Mann, der inzwischen durch die Sabotage der Post offen eine Manipulation der Wahlen vorbereitet. Dass dieser demonstrative Schulterschluss auf Kosten der inhaltlichen Schärfe geht, mag die an spiegelstrichgenaue Parteiprogramme gewöhnten Deutschen verstören. Doch nicht nur hängt die konkrete Politik ohnehin von den Mehrheitsverhältnissen im Kongress ab. Vor allem nutzen die schönsten detaillierten Reformvorhaben nichts, wenn am Ende dann Donald Trump wiedergewählt wird.

