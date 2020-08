Frankfurter Rundschau

Corina ist keine Klimapoltik

Frankfurt (ots)

Lange schien das Klimaschutzziel der Bundesregierung für 2020 außer Reichweite. Nun ist die angepeilte Reduktion von Kohlendioxid um 40 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 in Sicht. Man wagt aber kaum, es zu schreiben: dank Corona - und einem milden Winter. Das Virus kann die Einsparung bringen, die die Politik vorher nicht geschafft hat. Das zeigt aber auch das Problem. Eine Wirtschaftskrise ist nicht automatisch ein ökologischer Strukturwandel. Covid-19 ersetzt keine Klimaschutzpolitik, zumal jedermann inständig hofft, dass ein kluges Infektionsmanagement und am Ende eine Impfung den Spuk beseitigt. Es droht dasselbe wie nach der Finanzkrise 2008. Die Wirtschaft brummt wieder, und der CO2-Ausstoß steigt auf alte Höhen. Die Bundesregierung muss mit Maßnahmen nachlegen, vor allem im Verkehrssektor, der im Klimaschutzbericht für 2019 am schlechtesten von allen Sektoren abschneidet. Sonst droht für das deutlich schärfere 2030er Klimaziel dieselbe Quälerei wie bei dem für dieses Jahr.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell