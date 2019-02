Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Die Union und die Grundrente

Interessant ist, dass Heils Vorschlag von der Union zwar abgelehnt wurde. Zumindest in der ersten Runde ist die große Empörung aber ausgeblieben. Es waren eher die vorsichtigeren Protagonisten, die vorgeschickt wurden. Kanzlerin Angela Merkel verwies auf die Frage der Finanzierbarkeit. Wenn das so bleibt, ist die Union in dieser schwierigen Lage auch nicht ungeschickt: Sie hofft, dass sich Heils Vorschlag von selbst erledigt. Die Gefahr ist, dass sich die Koalition nun in einem Grundsatzstreit verzettelt und die Grundrente einmal mehr verschoben wird. Das wäre alles anderes als respektvoll und schon gar nicht gerecht.

