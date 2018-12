Oliver Auster wird neuer Landesbüroleiter der dpa in Nordrhein-Westfalen

Zum 1. Februar 2019 wird Oliver Auster (43) neuer dpa-Landesbüroleiter in Düsseldorf. Er folgt auf Martin Oversohl (49), der ein Sabbatical antritt und danach wieder zu dpa zurückkehrt. Auster war bislang Redaktionsleiter NRW bei »Bild«. (Foto: Rolf Vennenbernd, dpa) / Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Wechsel an der Spitze des dpa-Landesbüros in Nordrhein-Westfalen: Zum 1. Februar 2019 wird Oliver Auster (43) neuer Landesbüroleiter in Düsseldorf. Er folgt auf Martin Oversohl (49), der ein Sabbatical antritt und danach wieder zu dpa zurückkehrt. Auster war bislang Redaktionsleiter NRW bei "Bild".

"Oliver Auster übernimmt als erfahrener Nachrichtenmann, kreativer Kopf und kompetenter Redaktionsmanager die Leitung unseres wichtigen Landesdienstes. Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland und Heimat vieler starker Medienmarken hat immense Bedeutung für die gesamte dpa-Berichterstattung. Sie ist bei Oliver Auster und einem bewährten Team in guten Händen", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. Ausdrücklich dankte er dem scheidenden Landesbüroleiter Martin Oversohl, der Anfang 2015 die Leitung des Landesdienstes übernommen hatte, nachdem er zuvor in gleicher Funktion für dpa in Frankfurt/Main tätig war: "Martin Oversohl hat den Landesdienst modernisiert, geprägt und ein starkes Team geformt, das jede Nachrichtenlage sicher beherrscht. Jetzt freuen wir uns bei dpa nach seiner Atempause auf den starken Reporter und großartigen Schreiber Martin Oversohl!"

Oliver Auster stammt aus Lahnstein (Rheinland-Pfalz). Nach Abitur und Grundwehrdienst studierte er in Trier Germanistik, Politik und Medienkommunikation. Parallel arbeitete er frei bei der "Rhein-Zeitung" (Koblenz) und machte erste Erfahrungen bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Nach dem Studium absolvierte er die Axel-Springer-Journalistenschule mit Stationen bei "Welt", "Hörzu" und "Bild" als Stammredaktion. Bei der "Bild-Zeitung" arbeitete er anschließend unter anderem als stellvertretender Redaktionsleiter Berlin/Brandenburg, Redaktionsleiter für die neuen Bundesländer und Ressortleiter Nachrichten in der Zentralredaktion. 2010 übernahm er die Leitung der Ausgaben in Nordrhein-Westfalen.

Der Landesdienst Nordrhein-Westfalen beliefert Medien im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland und über die Landesgrenzen hinaus mit allen wichtigen Ereignissen und Hintergründen zwischen Rhein und Ruhr, Eifel, Westfalen, Münsterland und Sauerland. Rund 40 Redakteure, Fotografen und Assistenten sowie viele freie Mitarbeiter produzieren Dutzende Meldungen pro Tag. Koordiniert wird der Dienst am Regio-Desk in Düsseldorf. Weitere Teams arbeiten in den Büros Köln, Essen und Münster, unterstützt von Kollegen in Aachen und Dortmund.

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Pressekontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jens Petersen

Leiter Konzernkommunikation

Telefon: +49 40 4113 32843

E-Mail: pressestelle@dpa.com

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell