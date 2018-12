Heike Betzwieser neue Geschäftsführerin von dpa-zentralbild

Heike Betzwieser (47) wird Geschäftsführerin der zb Fotoagentur Zentralbild GmbH in Berlin. Bereits im Jahresverlauf 2018 hat Heike Betzwieser als Prokuristin gemeinsam mit Geschäftsführer Berndt Mikutta dpa-zentralbild geführt. Berndt Mikutta geht Ende des ersten Quartals 2019 in den Ruhestand. Weiterer... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Heike Betzwieser (47) wird Geschäftsführerin der zb Fotoagentur Zentralbild GmbH in Berlin. Die dpa-Tochter ist auf Foto- und Videoproduktionen aus den fünf ostdeutschen Bundesländern und der Hauptstadt spezialisiert. Bereits im Jahresverlauf 2018 hat Heike Betzwieser als Prokuristin gemeinsam mit Geschäftsführer Berndt Mikutta dpa-zentralbild geführt. Berndt Mikutta geht Ende des ersten Quartals 2019 in den Ruhestand.

Heike Betzwieser wird ihre Arbeit bei dpa-zentralbild zum Jahreswechsel aufnehmen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team innovative journalistische Arbeit zu leisten, die hohe fotografische Kompetenz für die Zukunft zu sichern und neue Umsatzpotenziale zu heben. Heike Betzwieser arbeitet seit März 2017 für die dpa-Gruppe als Head of Content bei der picture alliance. Die Steuerung dieser Aufgabe wird sie weiterhin ausführen, um so die fruchtbaren Synergieeffekte im Bildgeschäft beizubehalten.

Vor ihrer Anstellung bei picture alliance hat Heike Betzwieser selbstständig als Beraterin im Bereich Digital Content Consulting gearbeitet. Nach einem Germanistik-Studium mit Schwerpunkt Journalistik und Politikwissenschaften, absolvierte sie bei der dpa in Frankfurt und Hamburg ein Volontariat zur Bildredakteurin und war im Anschluss als solche bei ProSiebenSat.1 Digital Media tätig. 2001 wechselte sie als Chefin vom Dienst zum Bilderdienst der Nachrichtenagentur ddp in München. Danach leitete sie als Head of das Multimedia-Office von T-Online in Darmstadt und kümmerte sich unter anderem um den Aufbau eines Bildportals und einer Videoredaktion. Vor der Selbstständigkeit war sie zweieinhalb Jahre als Unit Director bei Exozet Berlin beschäftigt, einer Agentur für digitale Transformation.

Die zb Fotoagentur Zentralbild GmbH wurde 1991 gegründet und ist eine hundertprozentige dpa-Tochter. Ihre Fotografen sind in Berlin und in den ostdeutschen Bundesländern tätig und versorgen dpa mit Motiven aller Art, von topaktuellen Nachrichtenfotos über Sportbilder und Szenen aus dem Alltag bis hin zur Lifestyle-Fotografie. Die Redaktion hat ihren Sitz im dpa-Newsroom in Berlin.

