BKK Pfalz

Digital in Balance - BKK Pfalz unterstützt ihre Versicherten mit detoxi Health App

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Internet und Smartphone sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Informationsflut und das Gefühl, immer verfügbar sein zu müssen, verursachen aber oft Stress. Die BKK Pfalz bietet jetzt mit der detoxi Health App eine Möglichkeit, digitalen Stress zu reduzieren und bewusster mit dem Smartphone umzugehen.

"Für viele Menschen ist das Smartphone ein ständiger Begleiter und wird dadurch immer öfter zum Stressfaktor", erläutert Anne Schlesinger, Referentin Gesundheitsförderung von der BKK Pfalz. "Das führt dann oftmals zu Belastungen wie Erschöpfung, Schlafstörungen oder verminderter Konzentrationsfähigkeit. Langfristig kann digitaler Stress auch das Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen erhöhen."

Die detoxi Health App hilft gezielt dabei, digitalen Stress zu reduzieren und eine gesunde Screen-Life-Balance zu finden.

Gesunder Umgang mit digitalen Medien

Außerdem animiert die App dazu, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und einen bewussteren Umgang mit Smartphone und Co. zu erlernen. "Die App kombiniert Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie mit etablierten Konzepten der Stressbewältigung und Ressourcenstärkung. So zeigt die App Nutzern, wie sie digitalen Stress erkennen, verstehen und wirksam bewältigen können. Die Wirksamkeit der App zur Verringerung des Stresserlebens wurde bereits in einer Studie mit über 900 Teilnehmenden nachgewiesen", so Dr. Boris Gauss, Geschäftsführer von detoxi Health.

Das zertifizierte Programm "Digitale Stressbewältigung mit der detoxi App" können Versicherte der BKK Pfalz zwischen 18 und 65 Jahren kostenfrei in Anspruch nehmen.

Weitere Infos: www.bkkpfalz.de/detoxi-health-app

Die 2023 gegründete detoxi Health GmbH hilft Menschen, ein gesundes Verhältnis zu digitalen Medien zu behalten. Hierfür entwickelt detoxi Health digitale Angebote zur Prävention von problematischem Online-Verhalten sowie Services zur Behandlung von Online-Sucht. Mehr Informationen: detoxi.info Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 350 Beschäftigte betreuen circa 140.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.de

Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell