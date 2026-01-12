MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Susann Reichenbach moderiert MDR-Bürgertalk „Fakt ist!" aus Magdeburg

Bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg wird ab sofort Susann Reichenbach alle drei Wochen am Mittwochabend interessante Gäste begrüßen, um mit ihnen ein aktuelles Thema zu diskutieren. Die aus verschiedenen MDR- und ARD-Formaten bekannte Moderatorin folgt auf Anja Heyde, die fast 13 Jahre Gastgeberin der Magdeburger Ausgabe des im wöchentlichen Wechsel aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesendeten MDR-Bürgertalks war. Das Thema des ersten „Fakt ist!“ aus Magdeburg, durch das Susann Reichenbach führt, lautet am 14. Januar ab 20.15 Uhr „Krise oder Chance: Wie retten wir die Rente?“.

„Ich erlebe oft, wie schnell Debatten heute aufgeregt und mitunter unsachlich geführt werden. Umso wichtiger sind Orte, an denen unterschiedliche Perspektiven respektvoll und fair aufeinandertreffen. ‚Fakt ist!‘ aus Magdeburg ist so ein Ort“, freut sich Susann Reichenbach auf die neue Aufgabe. Neben „Fakt ist!“ aus Magdeburg, wo unverändert Stefan Bernschein als Bürgermoderator Teil des Teams ist, wird die 48-jährige Sächsin, die seit dem Volontariat für den MDR tätig ist, weiterhin das „MDR Thüringen Journal“ sowie das MDR-Magazin „Kripo live“ moderieren.

Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt: „Als langjährige Moderatorin und Journalistin für ARD und MDR bringt Susann Reichenbach wichtige Erfahrungen in das Team ein. Dazu zählen zahlreiche Interviews, sei es im ARD-Mittagsmagazin oder den Sommerinterviews mit Spitzenpolitikern. Auch als Autorin politischer Reportagen aus Mitteldeutschland kennt sie die Transformationsprozesse und gesellschaftlichen Themen in Ostdeutschland. Gerade an ihre Erfahrung mit Bürgerdialogen wollen wir bei ‚Fakt ist!‘ im Wahljahr 2026 in Sachsen-Anhalt anknüpfen.“

Susann Reichenbach folgt auf Anja Heyde, die seit April 2013 die Talkrunde mit Kompetenz und Leidenschaft geprägt und gemeinsam mit der Redaktion weiterentwickelt hat. „Wir danken ihr herzlich für ihr Engagement sowie die vielen tollen Talk-Momente“, so Tim Herden, „und wünschen ihr für ihre neuen journalistischen Projekte alles Gute.“

Anja Heyde: „Ich habe ‚Fakt ist!‘ fast 13 Jahre lang moderiert. Das ist eine ziemlich lange Zeit, in der sich die Medienlandschaft, Formate und Sendewege unglaublich schnell verändert haben. Ich hatte die große Freude und Ehre, die Sendung zusammen mit einem großartigen und enthusiastischen Redaktionsteam mitzugestalten und in die Prime-Time zu führen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken! Aber genau jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mich neuen Aufgaben zu widmen. Ich gehe mit leichtem Herzen und wünsche meiner Nachfolgerin und der gesamten Redaktion viel Erfolg in spannenden Zeiten!“

„Krise oder Chance: Wie retten wir die Rente?“ – Thema bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am 14. Januar ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de.

Den Ruhestand sorgenfrei genießen – für einen großen Teil derer, die jetzt in Rente gehen, sind das schöne und durchaus realistische Aussichten. Weniger realistisch scheinen sie aber für die, die bis zum Renteneintritt noch Jahrzehnte Zeit haben.

Das Problem ist seit Jahren bekannt: Die Menschen leben länger, während gleichzeitig weniger Kinder geboren werden. Mehr ältere Menschen also, die länger Rente beziehen, und weniger junge Menschen, die sie erwirtschaften müssen. Das hat handfeste Folgen für die Alterssicherung: ein teures System, dem das Geld auszugehen droht.

Fakt ist: Eine Reform des Systems ist notwendig. Gerade hat die Bundesregierung ein großes Rentenpaket verabschiedet, das den Bundeshaushalt in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Milliardensummen belasten wird. Sehr zum Unmut der jungen Generation, vor allem aus den Reihen der CDU. Sie beklagt, dass die Finanzierung des Pakets die Jungen über Gebühr belaste. Im Vorfeld der Verabschiedung des Rentenpakets gab es daher handfesten Streit.

Nun also soll eine Rentenkommission Vorschläge erarbeiten, wie das System sinnvoll und zukunftssicher reformiert werden kann. Viele der Vorschläge dafür sind nicht neu. Sie reichen von einem späteren Renteneintrittsalter über ein langsamer steigendes Rentenniveau bis zu einem System, in das alle einzahlen – auch Beamte.

Ignoriert die Politik die Sorgen und Nöte der jungen Generation? Was muss sich ändern, damit eine auskömmliche Rente für alle bezahlbar bleibt? Und wie treffe ich die richtige Vorsorge für meine persönliche Alterssicherung? Über diese Fragen diskutiert Moderatorin Susann Reichenbach mit folgenden Gästen:

Nico Elsner, CDU – Vorsitzender der Jungen Union Sachsen-Anhalt,

Eva von Angern, Die Linke – Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt,

Prof. Andreas Knabe – Finanzwissenschaftler Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,

Christian Lindner – Bundesverband Deutscher Rentenberater sowie

Marco Langhof – Arbeitgeberpräsident Sachsen-Anhalt.

Bürgerreporter Stefan Bernschein lässt zudem Bürgerinnen und Bürger mit ihrer ganz persönlichen Meinung zum Thema Rente zu Wort kommen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause können im Live-Chat auf MDR.de mitdiskutieren.

