Bulgarischer Investigativreporter wird Europäischer Journalist des Jahres

Medienwettbewerb PRIX EUROPA eröffnet am Sonntag in Berlin

Berlin (ots)

Mehrere hundert Medienschaffende aus ganz Europa versammeln sich vom 05. bis 10. Oktober im Berliner Haus des Rundfunks, um im Rahmen des PRIX EUROPA die besten europäischen Audio-, Digital Media und Videoproduktionen des Jahres auszuzeichnen. Offene Jurygruppen entscheiden darüber, wer eine der prestigeträchtigen Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Eingereicht wurden in diesem Jahr 585 Produktionen, 162 haben es in den Wettbewerb geschafft - vertreten sind insgesamt 30 Länder. Die insgesamt 14 Awards werden am 10. Oktober im Roten Rathaus vor einem internationalen Medienpublikum vergeben.

Ein Gewinner steht allerdings schon jetzt fest: Der Ehrenpreis Europäischer Journalist des Jahres geht an den Bulgaren Christo Grozev für die Enttarnung des Ex-Wirecard-Managers Jan Marsalek. Grozev ist Investigativjournalist und hat es geschafft, gemeinsam mit einem internationalen Rechercheteam, darunter auch Spiegel und ZDF, den untergetauchten Marsalek zu identifizieren und offenzulegen, dass er für den russischen Geheimdienst arbeitet. Grozev ist spezialisiert auf die Enthüllung von Machenschaften des FSB: Er lieferte unter anderem wichtige Hinweise zur Identifizierung des Berliner Tiergartenmörders Wadim Krassikow 2019 und war maßgeblich beteiligt an der Aufdeckung der Giftanschläge auf Sergei und Julija Skripal 2018 sowie auf Alexej Nawalny 2020. Grozev wurde selbst über Jahre hinweg von einem Spionagering beschattet und steht auf der russischen Fahndungsliste. Ermittlungen belegen, dass konkrete Mordpläne gegen ihn bestanden.

Der PRIX EUROPA 2025 ist die 39. Ausgabe des trimedialen Wettbewerbs und das erste Jahr für Verena Keysers als neue Festivaldirektorin. "Der höchste und aktuell höchst zerbrechliche Wert für öffentlich-rechtliche Programmangebote in Europa ist Vertrauen", sagt Keysers. "Die Wettbewerbsbeiträge des Festivals sind durch ihre Qualität und Relevanz, durch die Vielfalt von Themen und Perspektiven sowie durch Kreativität und Innovationskraft ein hervorragender Beleg dafür, dass das Vertrauen begründet ist." Der amtierende Präsident des PRIX EUROPA, Jean-Paul Philippot, Intendant des französischsprachigen belgischen Rundfunks RTBF, rückt in seiner Stellungnahme das diesjährige Festivalmotto "serving democracy" in den Vordergrund: "Öffentlich-rechtliche Medien sind in vielerlei Hinsicht die Kinder Europas: sie sind zum Schutz der Freiheit entstanden, zur Förderung von Vielfalt und zur Stärkung der grenzübergreifenden Völkerverständigung."

Der PRIX EUROPA wird von einem Bündnis aus derzeit 24 europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen. Seit seiner Gründung 1987 hat sich der Wettbewerb zu einer paneuropäischen Plattform für Qualitätsjournalismus entwickelt, die sich für den Zusammenhalt und ein europäisches Miteinander einsetzt. Gastgeber ist der Rundfunk Berlin Brandenburg mit Unterstützung des Lands Berlin.

