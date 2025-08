Invenda Group AG

Invenda Group ernennt Bjoern Schuster zum neuen COO, um die globale Expansion voranzutreiben

Alpnach, Schweiz (ots)

Das Führungsteam von Invenda wird durch den erfahrenen Top-Manager verstärkt, der die nächste Wachstumsphase vorantreiben soll

Schwerpunkt der neuen Invenda-Position liegt auf beschleunigter globaler Expansion der KI-gestützten automatisierten Einzelhandelsplattform

Strategische Rolle für Kerngeschäftswachstum, Organisationsentwicklung und Top-Partner-Management

Die Invenda Group AG, ein Schweizer Softwareunternehmen, das den automatisierten Einzelhandel mit KI transformiert, gab heute die Ernennung von Bjoern Schuster zum neuen Chief Operating Officer bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Schuster für die weitere internationale Skalierung des Kerngeschäfts von Invenda verantwortlich sein, die Organisationsentwicklung des Unternehmens auf die nächste Stufe heben und strategische Geschäftsabschlüsse vorantreiben, um die Marktführerschaft weiter zu festigen.

Björn Schuster bringt einen starken Hintergrund in der operativen Führung mit und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und dem Aufbau leistungsstarker Teams verweisen. Er ist für einen Führungsstil bekannt, der strategische Ziele konsequent mit operativer Exzellenz vereint. Auf diese Weise gelang es ihm immer wieder, belastbare und skalierbare Systeme zu entwickeln, die Teamperformance zu erhöhen und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Damit ist er die ideale Wahl, um die operative Zukunft der Invenda Group zu leiten, während das Unternehmen weltweit weiter expandiert.

Anton von Rueden, der neue CEO der Invenda Group, erklärt: "Bjoern Schuster verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Führung technologieorientierter Unternehmen mit rasantem Wachstum. Seine umfassende Erfahrung im Aufbau skalierbarer Systeme und in der Weiterentwicklung von Invendas operativer Exzellenz wird entscheidend sein, um die internationale Expansion der Invenda Group weiter zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr, mit Bjoern Schuster einen erfahrenen Experten für das Führungsteam von Invenda gewonnen zu haben."

Björn Schuster zeigte sich begeistert über seine neue Aufgabe: "Ich habe meine Karriere dem Aufbau und der Skalierung von innovativen Technologieunternehmen gewidmet. Die Invenda Group ist mit ihrem disruptiven Ansatz ein Vorreiter für die Zukunft des Einzelhandels. Die automatisierte Einzelhandelsbranche befindet sich dank KI an einem entscheidenden Punkt und ist bereit für bahnbrechende Veränderungen, wie wir sie bereits in anderen Technologiebranchen erlebt haben. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um diese Vision voranzutreiben und nachhaltigen internationalen Erfolg zu erzielen."

Weitere Informationen über den innovativen Ansatz der Invenda Group im automatisierten Einzelhandel und über Möglichkeiten einer Partnerschaft finden Sie unter www.invendagroup.com.

Über die Invenda Group AG

Die Invenda Group AG ist ein Schweizer Softwareunternehmen, das mit seiner proprietären KI-Plattform den automatisierten Einzelhandel und die digitale Außenwerbung (DOOH) transformiert. Die Technologie von Invenda verbindet und automatisiert Netzwerke von intelligenten Verkaufsautomaten, Mikromärkten und digitalen Werbeflächen. Damit können Betreiber und Marken ihre Abläufe optimieren, auf Echtzeitdaten zugreifen und durch standortbasierten E-Commerce und gezielte Werbung neue Einnahmequellen erschließen.

Invenda hat seinen Hauptsitz in Alpnach in der Schweiz und Niederlassungen in Berlin, New York, Miami, Hongkong, Sofia und Novi Sad. Das Unternehmen unterstützt Implementierungen in 22 Ländern und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie Mars Wrigley, Coca-Cola, Selecta und Valora zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.invendagroup.com

