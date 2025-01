Newmark Group, Inc.

Newmark stärkt europäische Präsenz mit Markenausrichtung für globales Wachstum

Das seit 2011 am schnellsten wachsende börsennotierte Gewerbeimmobilienunternehmen vermarktet die Marken BH2 mit Sitz in London und Gerald Eve

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister für Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gibt bekannt, dass die in London ansässigen Immobilienberatungsunternehmen BH2 und Gerald Eve nun unter dem Namen Newmark firmieren.

Newmark erwirtschaftete in den 12 Monaten vor dem 30. September 2024 fast 350 Mio. USD Umsatz außerhalb der USA, was einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 60 % seit dem Börsengang im Jahr 2017 entspricht. Der Großteil davon stammt aus Großbritannien und Kontinentaleuropa, wo das Unternehmen eine starke Basis marktführender Talente aufgebaut hat, die von über 1.000 Fachleuten repräsentiert werden, darunter in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Belgien, Italien und Polen.

„Die schnelle und frühzeitige Expansion von Newmark in ganz Europa spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Expertise und Lösungen zu bieten", sagte Barry Gosin, Chief Executive Officer. „Die Vereinheitlichung unserer Marke versetzt uns in die Lage, in kritischen Märkten, in denen wir im Rahmen unserer internationalen Expansion in naher Zukunft voraussichtlich Dienstleistungen in nahezu allen Branchen anbieten werden, noch erfolgreicher zu sein."

Das Unternehmen hat durch die Übernahme von BH2, Gerald Eve, Harper Dennis Hobbs, Knotel und Deskeo sowie durch die Besetzung wichtiger strategischer Positionen mit Top-Talenten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland sein Dienstleistungsangebot in ganz Europa erweitert. Newmark hat in den letzten Jahren auch seine internationalen Aktivitäten in Märkten wie Kanada, Mexiko, Singapur, Hongkong und Indien erheblich ausgebaut.

Newmark ist heute mit mehr als 20 europäischen Niederlassungen1 in verschiedenen Geschäftsbereichen und Immobilienarten tätig, darunter Kapitalmärkte, Immobilienberatung für Unternehmen, Fremdkapital- und strukturierte Finanzierungen, Unternehmenssteuern, Planung und Entwicklung, Mietervertretung, Vermietung von Gewerbeimmobilien und Bewertung und Beratung. Die renommierten Führungskräfte von Newmark im Bereich Gewerbeimmobilien, Tony Gibbon, Simon Prichard und David Harper, beaufsichtigen und unterstützen die britischen Unternehmen von Newmark, während Marcus Lütgering, Alexandre Gotti, Francois Blin und Emmanuel Frénot die Geschäfte in Deutschland und Frankreich vorantreiben. Alle arbeiten eng mit Michael Lehrman, dem President von Großbritannien, und den marktführenden US-Geschäftsbereichen von Newmark zusammen.

„Die weltweite Zusammenführung der Marke Newmark schafft eine dynamische Bank aus Talenten und Fachwissen, die es uns ermöglicht, globales Kapital nahtlos mit Chancen zu verbinden, unabhängig vom Standort", so Lehrman. „Diese Synergie verbessert unsere Bereitstellung innovativer, maßgeschneiderter Ergebnisse und stellt sicher, dass unsere Kunden in einem zunehmend vernetzten Markt an der Spitze bleiben."

Newmark ist in einer starken Position, um Kunden sowohl in gefragten als auch in sich erholenden Sektoren zu beraten, mit einer globalen Liste innovativer und marktführender Talente in den USA und auf der ganzen Welt, die auf Büro-, Einzelhandels-, Wohn-/Mehrfamilien-, Industrie- und Logistikimmobilien, Hotels und Rechenzentren spezialisiert sind. Laut Newmark Research wird sich die Erholung der europäischen Immobilienwerte 2025 fortsetzen, und die Investitionstätigkeit dürfte sich im Laufe des Jahres beschleunigen.

Informationen zu Newmark Die Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern bis zu Nutzern, von Investoren bis zu Gründern, von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Durch die Kombination der globalen Reichweite der Plattform mit Marktinformationen in etablierten und aufstrebenden Immobilienmärkten bietet Newmark seinen Kunden aus allen Branchen einen hervorragenden Service. Im Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2024 sind die unternehmenseigenen Büros von Newmark zusammen mit ihren Geschäftspartnern in etwa 170 Büros mit 7.800 Mitarbeitern weltweit tätig. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Diskussion über zukunftsgerichtete Aussagen zu Newmark

Aussagen in diesem Dokument über Newmark, die keine historischen Fakten darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören auch Aussagen über das Geschäft, die Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität und die Aussichten des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

1 Einschließlich der Büros von Newmark-Tochtergesellschaften und Geschäftspartnern.

