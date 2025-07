PLASMATREAT

Plasmatreat stellt HydroPlasma® vor: Ein nachhaltiger Durchbruch bei der Hochleistungs-Oberflächenreinigung

Steinhagen, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Plasmatreat GmbH, weltweit führend im Bereich der atmosphärischen Plasmatechnologie, hat HydroPlasma® vorgestellt, eine innovative, umweltfreundliche Lösung für die ultrapräzise Reinigung von Glas- und Metalloberflächen. Durch die Kombination der bewährten Wirksamkeit von Openair-Plasma® mit der reaktiven Kraft von ionisiertem Wasser setzt HydroPlasma® neue Maßstäbe bei der Entfernung von hartnäckigen organischen und anorganischen Verunreinigungen, einschließlich Fingerabdrücken, Ölen, Salzen sowie Fetten, ohne Chemikalien.

Revolutionäre Sauberkeit in Hightech-Industrien und -Prozessen In Branchen wie der Automobil-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der medizinischen Fertigung können selbst mikroskopisch kleine Verunreinigungen die Haftung in kritischen Prozessen wie Kleben, Beschichten, Drucken oder Versiegeln beeinträchtigen. Herkömmliche Reinigungsmethoden beruhen oft auf Lösungsmitteln oder nasschemischen Behandlungen, HydroPlasma® hingegen bietet eine chemiefreie, nachhaltige Alternative, die nur Druckluft, Strom und Wasser verwendet. Diese fortschrittliche Technologie verbessert nicht nur die Reinigungseffizienz, sondern unterstützt auch eine umweltverträgliche Produktion.

Wie HydroPlasma® funktioniert: Wissenschaft trifft NachhaltigkeitDas patentierte Verfahren von HydroPlasma® injiziert Wasser in einen Plasmastrahl, wo es zu einem hochreaktiven Reinigungsstrom ionisiert wird. Eine Präzisionsdüse lenkt diesen Strahl auf die Oberflächen und löst Rückstände mit einer reinigungsmittelähnlichen Wirkung auf – keine scharfen Chemikalien erforderlich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden bietet HydroPlasma® Folgendes:

Es entfernt selbst zuvor schwer entfernbare Verunreinigungen (z. B. Fingerabdrücke, anorganische Rückstände)

Es schützt empfindliche Substrate durch einen Kühleffekt, der thermische Schäden verhindert

Es erhöht die Oberflächenenergie für eine bessere Benetzbarkeit in nachgeschalteten Prozessen

Ergänzung zu Openair-Plasma® für unübertroffene Flexibilität Während Openair-Plasma® ideal für leichte organische Verunreinigungen (Staub, Öle) ist, erweitert HydroPlasma® die Möglichkeiten auf anspruchsvolle anorganische Rückstände. Gemeinsam bieten sie eine VOC-freie, skalierbare Reinigungssuite für Branchen, die kompromisslose Sauberkeit verlangen.

Branchenübergreifende Anwendungen HydroPlasma® lässt sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren, z. B. in der Automobilherstellung, Elektronik und Präzisionsoptik. Seine sanfte und doch kraftvolle Reinigung ist ideal für:

Automobilindustrie: Gewährleistung einer einwandfreien Beschichtungshaftung und strukturellen Verbindung

Medizinische Geräte: Einhaltung der Normen für sterile Oberflächen

Luft- und Raumfahrt: Vorbereitung kritischer Komponenten für Beschichtungen

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt Durch den Verzicht auf Lösungsmittel und die Reduzierung von Abfällen hilft HydroPlasma® Herstellern, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Prozesssicherheit zu gewährleisten.

Was ist Openair-Plasma®? Plasma wird auch als der vierte Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig bezeichnet. Wenn einem Gas zusätzliche Energie zugeführt wird, ionisiert es und geht in den energetischen Plasmazustand über. Ob Kunststoff, Metall, Glas oder Papier, die Plasmatechnologie wird eingesetzt, um die Eigenschaften der Oberfläche entsprechend den Anforderungen des Prozesses zu verändern.

pr@plasmatreat.com

Original-Content von: PLASMATREAT, übermittelt durch news aktuell