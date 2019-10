PRIX EUROPA

Europa goes Potsdam - Der europäische Medienwettbewerb PRIX EUROPA startet am Sonntag und fördert den digitalen Nachwuchs

Potsdam (ots)

"The Power of Dialogue" heißt das Motto des diesjährigen Medienwettbewerbs und meint damit nicht nur den innereuropäischen Dialog. In Zeiten medienfeindlicher Tendenzen und einer immer größer werdenden Skepsis gegen den europäischen Gedanken zielt das Credo genauso auf die Beziehung zwischen Medien und Publikum sowie zwischen Bürgern und dem Konstrukt Europa. Mit dem Umzug von Berlin nach Potsdam macht das Festival Europa auch außerhalb der großen Metropolen erlebbar und öffnet sich mit einer Publikumsjury und öffentlichen Filmvorführungen einem breiteren Publikum.

"Der PRIX EUROPA ist dem Ideal eines geeinten Europas gewidmet. Dieses Ideal ist jedoch akut in Gefahr", erläutert RBB-Intendantin und Gastgeberin des Festivals Patricia Schlesinger. "In diesen herausfordernden Zeiten ist der PRIX EUROPA nicht mehr nur der Motor für eine europäische Rundfunkidee. Er kann auch als ein Bollwerk gegen jene Anfeindungen verstanden werden, denen die europäische Idee in vielen Ländern ausgesetzt ist."

Durch den Austausch von rund 1000 Medienschaffenden aus über 30 Ländern wird eine europäische Öffentlichkeit geschaffen, die über die besten europäischen Fernseh-, Radio- und Digital Media Produktionen entscheidet. Dieses Jahr wurden aus 656 eingereichten Beiträgen 206 für den Wettbewerb nominiert. Mit Spannung erwartet werden unter anderem die Beiträge in der neugeschaffenen Kategorie "Rising Stars". In Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf werden hier erstmals zwei Gewinner zum digitalen Medien-Nachwuchs gekürt. Gesucht wird nach dem Programm von Morgen.

Bei der Preisverleihung am 11. Oktober in der Potsdamer Schinkelhalle werden 16 Trophäen in Stierform übergeben, darunter ein Ehrenpreis für den Europäischen Journalist des Jahres. Diesen Titel haben schon der türkische Publizist Can Dündar, die BBC-Legende Sir David Attenborough und die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler erhalten. Außerdem findet der anhaltende Podcast-Trend sein Echo in einem Award für die beste Radio-Doku-Serie.

"Potsdam und Medien - das sind zwei Worte, die untrennbar miteinander verbunden sind", so begründet Oberbürgermeister Mike Schubert die zunächst auf fünf Jahre ausgelegte Zusammenarbeit. "Vor mehr als 100 Jahren wurde in Babelsberg der erste Stummfilm gedreht, inzwischen gehört die Potsdamer Medienwirtschaft zu den ersten Adressen weltweit." Als europäisches Zentrum des journalistischen und medialen Austauschs wird der PRIX EUROPA zu einem weiteren Meilenstein dieser Erfolgsgeschichte.

Der PRIX EUROPA wird von einem starken Bündnis aus derzeit 26 Mitgliedern europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und weiterer europäischer Träger gestützt. Der seit 1987 bestehende Wettbewerb hat sich zu einem wichtigen Bezugspunkt für europäische Medienschaffende und aufbrechende Talente entwickelt. Schirmherr ist das Europäische Parlament. Die bisherigen Austragungsorte waren Amsterdam, Straßburg, Barcelona, Porto, Reykjavik, Marseille und immer wieder Berlin. Auch mit der Übersiedelung nach Potsdam bleibt der RBB Gastgeber gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Die Preisverleihung findet am 11. Oktober um 20 Uhr in der Schinkelhalle in Potsdam statt, in Anwesenheit des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert und zahlreicher Intendantinnen und Intendanten europäischer Medienhäuser. Der RBB überträgt die Veranstaltung per Live-Stream auf seiner Internetseite (rbb-online/prixeuropa).

Für die öffentlichen Veranstaltungen wird um Anmeldung unter 030 - 97 993 10915 oder press@prixeuropa.eu gebeten. Dazu zählen: Der Eröffnungsfilm "Gegen die Angst", ein Berliner Clan-Thriller mit Nadja Uhl, der am Sonntag, 6. 10., um 18 Uhr im T-Werk (Schiffbauergasse 4E, Potsdam) gezeigt wird. Der Abschlussfilm "New Neighbours", eine Dokumentation über die ungewöhnliche Wohngemeinschaft einer 94-jährigen Deutschen und eines 24-jährigen Flüchtlings, die am Freitag, 11.10., um 16:15 Uhr im Waschhaus (Schiffbauergasse 6, Potsdam) zu sehen ist. Die Teilnahme an der Publikumsjury, für die außerdem die Anwesenheit zu den Filmvorführungen und anschließenden Diskussionen im T-Werk (Schiffbauergasse 4E, Potsdam) am Sonntag, 6.10., 14-18 Uhr, Montag, 07. 10., und Dienstag, 08.10., von 09 bis 18 Uhr erforderlich ist. Die 16 von der Jury zu bewertenden Filme aus ganz Europa laufen im Original mit englischen Untertiteln.

