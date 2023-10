Sodexo Pass GmbH

Pluxee startet als digitale Mega-Marke für Mitarbeiter-Benefits in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Unkomplizierte, digitale Lösung für Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell zu incentivieren.

25 attraktive Gehalts-Extras wie Boni als Sachleistungen, Sachbezüge, Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen, Versicherungen, Auto Abo & Leasing, E-Bikes, Essenszuschüsse, Einkaufsrabatte, Elektronik-Geschenke, Internet-Pauschalen, Zuschüsse für Fahrtkosten, Kita, Urlaub und Mobilfunk oder Jobtickets.

Andreas Sticha, CEO von Pluxee Deutschland/Österreich: "Mitarbeiter-Benefits werden zur wichtigsten Währung in einer modernen Arbeitswelt!"

Noch mehr digitale Möglichkeiten für Unternehmen und Arbeitnehmende! Und spielend leichter Zugang zu attraktiven Mitarbeiter-Benefits, die vor allem eines ausdrücken: spürbare Wertschätzung in einer sich rasant entwickelnden Arbeitswelt.

"Sodexo Benefits and Rewards Services", einer der weltweit führenden Anbieter für Mitarbeiter-Benefit- und Motivationslösungen, wird weltweit zur neuen Marke: Pluxee. Ab heute, dem 16. Oktober 2023, auch in Deutschland.

Wie unterstützt Pluxee Unternehmen und Arbeitnehmende?

Mitarbeiter bleiben glücklich und Firmen bleiben attraktiv! Pluxee bietet eine Reihe von innovativen, digitalen Benefits in 31 Ländern, um Beschäftigte am Arbeitsplatz und darüber hinaus sinnvoll und maßgeschneidert zu unterstützen und zu motivieren. Pluxee ermöglicht Unternehmen jeder Größe, Benefits und Incentives als Gehaltsextras einfach, sicher und flexibel einzusetzen. Auf der einzigartigen Multi Benefit Plattform von Pluxee können Unternehmen aus 25 attraktiven Gehaltsextras wählen. Die Palette an Produkten und Services aus den Bereichen Verpflegung, Kultur, Geschenke, Wellness und Mobilität ist darauf zugeschnitten, den Menschen einen Mehrwert, mehr Freiheit, verantwortungsvolle Wahlmöglichkeiten und mehr Kaufkraft zu bieten.

Was ist die einzigartige Stärke von Pluxee?

-> Pluxee stärkt die Kaufkraft und fördert das Wohlbefinden von 36 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. -> Pluxee unterstützt 500.000 Unternehmenskunden darin, ihre Mitarbeitenden zu motivieren und zu binden. -> Pluxee erleichtert 1,7 Millionen Akzeptanzpartnern den Alltag.

Warum ist das für Unternehmen wichtig?

Stärkung der Mitarbeiterbindung, Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und unkomplizierte Abwicklung über die Pluxee Multi Benefit Plattform.

Warum ist das für Arbeitnehmende wichtig?

Gesteigerte Wertschätzung, spürbare finanzielle Unterstützung, bis zu 50 Prozent Ersparnis und eine spielend einfache Abwicklung.

Welche Gehaltsextras gibt es?

Zum Beispiel Boni als Sachleistungen, Sachbezüge, Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen, Versicherungen, Auto Abo & Leasing, E-Bikes, Essenszuschüsse, Einkaufsrabatte, Elektronik-Geschenke, Internet-Pauschalen, Zuschüsse für Fahrtkosten, Kita, Urlaub und Mobilfunk oder Jobtickets.

Aurélien Sonet, CEO von Pluxee sagt: "Pluxee ist eine neue digitale, optimistische und innovative Marke, die unserer Vision und unserem Anspruch in einem wachsenden Markt Ausdruck verleiht. Sie verkörpert das, wofür wir stehen. Unsere neue Markenidentität macht uns für unsere Kunden und Partner noch attraktiver und macht uns zu einem Magnet für neue Talente, insbesondere im digitalen Bereich."

Andreas Sticha, CEO von Pluxee Deutschland/Österreich: "Mitarbeiter-Benefits werden zur wichtigsten Währung in einer modernen Arbeitswelt, die sich rasant weiterentwickelt. Arbeitnehmende wünschen sich Wertschätzung, die sich spürbar auszahlt und Unternehmen suchen Möglichkeiten, ihre Top-Talente unkompliziert und maßgeschneidert mit großartigen Benefits zu incentiveren. Dies alles bietet Pluxee. Und zwar zeitgemäß digital. Um den Mitarbeitenden unserer Kunden durch die Implementierung einer digitalen Plattform alle Leistungen noch leichter zugänglich zu machen, wird Pluxee bis 2025 jedes Jahr 10% seines Umsatzes in Technologie investieren."

Gestärkt durch seine historische Verbindung zu Sodexo, möchte Pluxee mit seinen 5.000 Angestellten seine Rolle als ein führendes Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility zudem dazu nutzen, Kunden, Partnern sowie Konsumentinnen und Konsumenten Mittel in die zu Hand geben, um im Alltagsleben noch nachhaltiger zu agieren.

Bis zum geplanten Börsengang bleibt Pluxee eine Sparte des Mutterkonzernes Sodexo.

***

Fotomaterial zu Pluxee Deutschland-CEO Andreas Sticha sowie Logos finden Sie bitte hier zum Download:

https://drive.google.com/drive/folders/11BnW6Pr0mqNjIpFtYMFPABNIdSKAs6of?usp=drive_link

Zur Pluxee Homepage:

https://www.sodexo.de/willkommen-pluxee/

Original-Content von: Sodexo Pass GmbH, übermittelt durch news aktuell