Robert Bosch Stiftung GmbH

20 Schulen im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2022/ Preisverleihung mit Bundeskanzler Scholz am 28. September 2022

Stuttgart (ots)

20 Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen dürfen sich ab heute Hoffnung auf den Deutschen Schulpreis 2022 machen. Eine 50-köpfige Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung hat die Schulen aus über 80 Bewerbungen ausgewählt. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto "Unterricht besser machen".

In den kommenden Wochen werden die TOP 20-Schulen von Juryteams begutachtet. Vor Ort führen die Expert:innen Gespräche mit Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern, besuchen Unterrichtseinheiten und Projekte. Im Anschluss an die Schulbesuche nominiert das Auswahlgremium Anfang Juli bis zu 15 Schulen für den Deutschen Schulpreis 2022.

Die nominierten Schulen nehmen am 28. September 2022 an der feierlichen Preisverleihung mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin teil. Dann entscheidet sich, wer die begehrten Preise erhält. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, die weiteren vier Preise mit jeweils 30.000 Euro.

Alle nominierten Schulen, die nicht mit Preisen ausgezeichnet werden, erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro.

Der Deutsche Schulpreis

Die Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreis seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist der bekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für gute Schulen im Land. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT Verlagsgruppe.

Seit dem Start des Programms haben sich rund 2.500 Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über die Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: "Unterrichtsqualität", "Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Verantwortung", "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" und "Schule als lernende Institution". Im Fokus steht in diesem Jahr der Bereich "Unterrichtsqualität". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt.

Die Konzepte der Preisträgerschulen werden im Anschluss ausgewertet, aufbereitet und schließlich über Fortbildungen, Publikationen und die Online-Plattform "Das Deutsche Schulportal" allen Schulen verfügbar gemacht. Ein Kreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet.

Mehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.de

Anlage:

In der Anlage finden Sie die Liste der TOP 20-Schulen.

Bei allen Schulbesuchen findet zum Abschluss ein Pressegespräch statt.

Der direkte Kontakt zu den Schulen kann vermittelt werden.

Der Deutsche Schulpreis 2022

(sortiert nach Bundesland)

Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland

Deutsche Europäische Schule Singapur

Evangelisches Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim, 74343, Baden-Württemberg

Grund- und Werkrealschule Villingendorf, 78667, Baden-Württemberg

Hans-Thoma-Schule Laufenburg, 79725, Baden-Württemberg

Montessori Zentrum Angell Freiburg, 79100, Baden-Württemberg

Havelmüller-Grundschule, 13507, Berlin

Otto-Nagel-Gymnasium, 12683, Berlin

Paula-Modersohn-Schule, Bremerhaven, 27572, Bremen

Ludwig-Uhland-Schule Gießen, 35392, Hessen

Regionales Berufliches Bildungszentrum Müritz, Waren, 17192, Mecklenburg-Vorpommern

IGS Buchholz, Buchholz, 21244, Niedersachsen

Gesamtschule Höhscheid, Solingen, 42657, Nordrhein-Westfalen

Geschwister-Scholl-Schule, Solingen, 42699, Nordrhein-Westfalen

Grundschule Bogenstraße, Solingen, 42697, Nordrhein-Westfalen

Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk der Stadt Mönchengladbach, 41066, Nordrhein-Westfalen

Heinrich-Lübke-Schule, Brilon, 59929, Nordrhein-Westfalen

Placida-Viel-Berufskolleg, Menden, 58706, Nordrhein-Westfalen

Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Scheidt, 66133, Saarland

Ganztagsgemeinschaftsschule G. E. Lessing, Salzwedel, 29410, Sachsen-Anhalt

Gemeinschaftsschule Harksheide, Norderstedt, 22844, Schleswig-Holstein

Über die Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. Sie arbeitet in den Fördergebieten Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Mit ihrer gemeinnützigen Tätigkeit trägt sie zur Entwicklung tragfähiger Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bei. Dazu setzt sie eigene Projekte um, geht Allianzen mit Partner:innen ein und fördert Initiativen Dritter.

Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung über 2 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben. www.bosch-stiftung.de

Original-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell