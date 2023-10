Huawei

Huawei Network Summit 2023 (Europa): Die hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung von Huawei treibt die Verbesserung der Büroerfahrung in Europa voran

München (ots/PRNewswire)

Die Europa-Etappe des Huawei Network Summit (HNS) 2023 fand erfolgreich in München, Deutschland, statt. Bei dieser Veranstaltung stand die Campus-Netzwerksitzung mit dem Motto „Verbessern Sie Ihre Branchenanalytik mit dem hochwertigen 10 Gbps CloudCampus" im Mittelpunkt. Teilnehmer aus verschiedenen Branchen widmeten sich Trendthemen wie verstärkten Investitionen in die Unternehmensdigitalisierung und beschleunigten digitalen Reisen in Europa und erhielten einen neuen Einblick in Huaweis Philosophie und Spitzentechnologien für hochwertige 10 Gbps Campus-Netzwerke. All dies würde zu einer Verbesserung der Büroerfahrung in verschiedenen Branchen wie dem öffentlichen Dienst, dem Bildungswesen, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und der verarbeitenden Industrie in Europa führen.

Der Digital-First-Ansatz und intelligente Modernisierungen sind zu einem wichtigen Trend auf der ganzen Welt geworden. Daher begeben sich Länder und Unternehmen nach und nach auf den Weg der intelligenten Transformation. Vor diesem Hintergrund hielt Kevin Yang, Vice President der Campus Network Domain, Huaweis Produktlinie für Datenkommunikation, eine aufschlussreiche Rede mit dem Titel „Der hochwertige 10 Gbps CloudCampus: Eine perfekte Mischung aus Geschwindigkeit, Unkompliziertheit und dem ultimativen Erlebnis".

Aufgrund der beschleunigten digitalen Transformation wächst die Anzahl intelligenter Endgeräte stetig, die Netzwerke werden größer, der Audio- und Videodatenverkehr nimmt zu und der Betrieb und die Wartung der Netzwerke (Operations and Maintenance, O&M) werden komplexer als je zuvor. Dies stellt enorme Herausforderungen für Unternehmenscampus-Netzwerke in Bezug auf Ultrabreitband, Unkompliziertheit, Benutzerfreundlichkeit und O&M dar. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, hat Huawei die hochwertige Lösung namens 10 Gbps CloudCampus mit vier einzigartigen Funktionen vorgestellt: Ultra-High-Speed-Zugang, ultimative Erfahrung, vereinfachte Architektur sowie vereinfachte O&M. Diese zukunftssichere Lösung bringt umfassende Aufwertungen für das Benutzererlebnis mit sich, indem sie die Qualität von drahtlosen Büros, Videokonferenzen und Netzwerk-O&M auf dem Unternehmenscampus drastisch verbessert.

Verbessertes drahtloses Büroerlebnis

Die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 Produkte sorgen für eine rekordverdächtige Geschwindigkeit von 18,67 Gbps. Wie auf der diesjährigen HNS gezeigt wurde, zeichnet sich Huaweis AirEngine Wi-Fi 7 durch eine extrem hohe Single-Terminal-Rate und einen hohen AP-Durchsatz aus. Darüber hinaus stützen sich die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 APs auf viele innovative Technologien wie die Smart-Antenne mit einem dynamischen Zoom, die Multi-AP-Koordination (Coordinated Spatial Reuse, CoSR) und AI-Roaming, um bis zu 10 Gbps drahtlose Bandbreite zu bieten und eine intelligente Multimedia-Planung zu ermöglichen. Auf diese Weise unterstützt ein einziger AirEngine Wi-Fi 7 AP bis zu 120 gleichzeitige Benutzer mit hoher Arbeitsplatzdichte bei völliger Freiheit von Begrenzungen der Übertragungsrate oder Bandbreitenbeschränkungen von Download-Diensten. All diese Eigenschaften machen Huawei AirEngine Wi-Fi 7 zu einer idealen Wahl für Büroszenarien mit hoher Dichte.

Verbessertes Audio- und Videoerlebnis

Heutzutage sind Videokonferenzen eine neue Normalität geworden, welche die Kommunikation und Arbeitseffizienz der Mitarbeiter erheblich verbessert. Um mit diesem Trend mitzuhalten, hat Huawei die branchenweit erste Lösung zur Sicherstellung von positiven Erfahrungen bei Audio- und Videokonferenzen auf den Markt gebracht. Diese funktionsreiche Lösung identifiziert auf intelligente Weise beliebte Videokonferenzapplikationen auf dem Markt und plant bevorzugt Audio- und Videodatenverkehr. Auf diese Weise befindet sich der Datenverkehr der Audio- und Videokonferenzen immer auf der Überholspur und Videokonferenzen laufen auch bei starken Auslastungen des Netzwerks reibungslos. Mit dieser Lösung kann ein Campus mit 10.000 Nutzern von stets reibungslosen Videokonferenzen profitieren.

Verbessertes O&M-Erlebnis

Huawei hat eine innovative digitale Kartenfunktion für Campus-Netzwerke auf den Markt gebracht, die auf der iMaster-NCE-Plattform basiert. Diese digitale Karte ermöglicht einen Einblick auf vier Ebenen (Benutzer-, Geräte-, Applikations- und Netzwerkebene), eine Fehlerabgrenzung innerhalb von einer Sekunde, eine Erlebnisoptimierung mit nur einem Klick und ein Drei-Schritte-Verfahren für 90 % der O&M-Aufgaben. All dies verbessert letztendlich die O&M-Effizienz des Campus-Netzwerks um das 10-fache und schafft ein beispielloses O&M-Erlebnis.

Mit diesen Aufwertungen für die Büroerfahrung wird Huaweis hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung europäischen Unternehmen dabei helfen, ihre intelligenten Transformationswege durch kontinuierliche Innovationsstärke zu beschleunigen.

Auch zukünftig wird Huawei weiterhin in verschiedene Branchen eintauchen und Innovationen mit hochwertigen 10 Gbps Campus-Netzwerken vorantreiben, um sie in die intelligente Zukunft zu führen. Dies wird den intelligenten Modernisierungen der Branchen neue Impulse verleihen, die intelligenten Transformationswege von Unternehmen stark unterstützen und die industrielle Innovation sowie den Fortschritt beschleunigen.

