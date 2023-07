Deutscher Podcast Preis

Hör mal, wer da gewinnt: Die Gewinner:innen des Deutschen Podcast Preises 2023 sind ...

Nun stehen sie fest. Zehn Podcasts. Zehn einzigartige Hörerlebnisse. Kurz: Die Gewinner:innen des Deutschen Podcast Preises 2023.

Insgesamt 50 Podcasts aus rund 1.000 Einreichungen hatten es ins Finale geschafft. Ab 20:45 Uhr verkündete am Donnerstagabend in Berlin das Moderatoren-Duo Lena Cassel und Micky Beisenherz die Gewinner:innen in insgesamt zehn Kategorien. Bei der feierlichen Award-Verleihung im Prince Charles feierten rund 250 geladene Gäste die erfolgreichen Podcaster:innen live vor Ort.

Nach der finalen Bewertung durch die Jury stehen sie jetzt fest: die Gewinner:innen des Deutschen Podcast Preis 2023. Bei der feierlichen Preisverleihung hatten neben den geladenen Gästen auch Podcast Fans die Möglichkeit dabei zu sein - live via Instagram führte Social Media Host Martin Tietjen durch den Abend: tausende Fans fieberten an ihren Smartphones, PCs und Tablets mit und drückten ihren Favorit:innen bis zum Schluss die Daumen. Auf der Bühne des Prince Charles in Berlin-Kreuzberg moderierten Lena Cassel und Micky Beisenherz durch den Abend und verkündeten die Gewinner:innen.

"Gute Podcasts sind wie ein fesselndes Gespräch, das die Ohren erreicht und die Gedanken beflügelt. Jede Gewinnerin und jeder Gewinner hat auf eigene Art und Weise gezeigt, wie einzigartig und bereichernd Podcasts sein können. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Podcast Preises 2023, die mit ihren Stimmen und Geschichten die Ohren ihrer Hörerinnen und Hörer und in diesem Fall auch der Jury erobert haben", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises.

Und hier sind sie, die Gewinner:innen in insgesamt 10 Kategorien ...

BESTES GESPRÄCH

Zeitkapsel - Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?

PUBLIKUMSPREIS NACHRICHTEN & POLITIK

The Pioneer Briefing

BESTE RECHERCHE

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

PUBLIKUMSPREIS COMEDY

Hobbylos

BESTER CORPORATE PODCAST

Fangen wir an - Ideen für ein besseres Morgen

PUBLIKUMSPREIS WISSEN

Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe

BESTES SKRIPT / BESTE:R AUTOR:IN

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

PUBLIKUMSPREIS LIFESTYLE

Weird Crimes

BESTER INDEPENDENT PODCAST

Sucht & Süchtig - Staffel 2

BESTE:R NEWCOMER:IN

Kurt Krömer - Feelings

Zweistufiges Bewertungsverfahren: Fach- und Final-Jury vergab Punkte. Beim Publikumsvoting konnten Hörer:innen in vier Kategorien für ihre Favorit:innen stimmen

Der Jury-Prozess erfolgte in zwei Phasen: Nominierung und Prämierung. Neu: Statt einer großen Crowd-Jury sondierte dieses Jahr eine Fach-Jury die Einreichungen in der Nominierungsphase und ermittelt die Nominierten in den sechs Kategorien. Die fünf Bestplatzierten pro Kategorie wurden im Anschluss veröffentlicht. In der Prämierungsphase wurden diese dann jeweils in einer zweiten Bewertungsphase von der Final-Jury nochmals Kategorie-übergreifend bewertet.

Beim Publikumspreis hatten die Hörer:innen auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, online in vier Subkategorien für ihre Lieblingspodcasts abzustimmen.

Nachhaltig, kreativ, inklusiv: Die Trophäen des Deutschen Podcast Preises 2023!

Wie kann man emotionale Audio-Themen und das Thema Podcast sichtbar machen? Auf kreative Weise und anfassbar? Kurz: gestalterisch zum Leben erwecken. Dieser Herausforderung hatten sich dieses Jahr die Künstler:innen von faktura ( www.faktura-berlin.de), einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen aus Berlin, gestellt. Die Trophäen des Deutschen Podcast Preises 2023 - ein lebendiges Symbol für Nachhaltigkeit, Kreativität & soziale Verantwortung.

Schirmherr des Publikumsvotings ist der Podcast Verein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.

Über den Deutschen Podcast Preis

Es ist eine starke Allianz aus den größten Playern der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die ARD Audiothek, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music sowie die Amazon-Tochter Audible, Axel Springer, Deutschlandradio und RTL+Musik. Als Unterstützer:innen mit Produkt- und Dienstleistungen sind dabei: Ticketmaster und RØDE.

