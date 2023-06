Huawei

Die Initiative Huawei-IUCN Tech4Nature kündigt neue Phase des Coral Reef Protection Project (Korallenriff-Schutzprojekts) an

Digital Technology Helps Mauritius wird ein globaler Vorreiter in den Bereichen derBewahrung der Korallenriffe, Forschung und Bildung werden

Huawei Mauritius, die International Union for Conservation of Nature (IUCN) und EcoMode Society gaben heute eine neue Phase des Projekts Tech4Nature Mauritius bekannt, um den Fortpflanzungserfolg der Arten in einem wieder hergestellten Bereich des Riffs in Mauritius zu untersuchen.

Die neue Phase folgt direkt auf einen wichtigen Meilenstein des Projekts, der im Juni erreicht wurde, bei dem die Partner, unterstützt von der örtlichen Gemeinde, 25.000 Korallenfragmente, die in Korallengärten kultiviert wurden, in einem zerstörten Gebiet des Riff-Ökosystems in Pointe-aux-Feuilles, einem 20 km langen Standort vor der Ostküste von Mauritius, erfolgreich transplantierten. Dieses Projekt ist eines der ersten seiner Art im westlichen Indischen Ozean.

"Ich lobe den Erfolg der Tech4Nature-Initiative. Unser Ziel ist es, dass wir bis 2030 gemeinsam für einen gesunden Ozean, der die Natur und die Menschen unterstützt, arbeiten können", sagte der ehrenwerte Sudheer Maudhoo, Minister für Blue Economy, Meeresressourcen, Fischerei und Schifffahrt für Mauritius. "Mit der Unterstützung der Tech4Nature-Initiative durch Huawei und ihrer Partner freuen wir uns auf weitere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Biodiversität der Ozeane und der Küste für zukünftige Generationen".

Um die Mobilität von Arten auf dem Standort der Wiederherstellung des Korallenriffs zu beobachten und die Faktoren, die den Erfolg des Reproduktionserfolgs stören, zu bestimmen, wurde eine Lösung in Betrieb genommen, die Kameras und GPS-Empfänger, 4 G und Cloud umfasst. Die zweite Phase des Projekts wird die KI-basierte-Datenanalyse verwenden, um die Erhaltungsentscheidungen zu leiten, die Forschung von Meeresbiologen zu unterstützen und die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Erhaltung und Wiederherstellung des Riffs aufzuklären.

"Das Projekt wird uns helfen, mehr Informationen zu erhalten, um die öffentliche Nutzung zu verwalten und zu regulieren", sagte Nadeem Nazurally, Präsident der EcoMode Society. "Es wird auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Öffentlichkeit näher bringen, da Videos und andere Verbreitungsmaterialien über die mobile App geplant werden. In Zusammenarbeit mit IUCN und Huawei ermöglicht das Projekt uns, einen qualitativen Schritt zu machen, indem wir neue Technologien zur Beobachtung und Erhaltung von Arten integrieren".

Die 243 km2 große Lagune, die durch das 150 km Riffsystem von Fächerkorallen geschaffen wurde, beherbergt ein reichhaltiges Leben im Meer, darunter 61 Makroalgenarten, 110 Korallenarten, 132 Fischarten und viele endemische Arten. Das Riffsystem steht jedoch vielen Bedrohungen gegenüber, darunter Überfischung, Verschmutzung und die sich verändern de Wasserzusammensetzung des Meeres durch die Entfernung von Mangroven und Seegras. Der Klimawandel hat zu einem Anstieg des Meeresspiegels, extremen Stürmen und erhöhten Meerestemperaturen geführt. Die Wiederherstellungsanstrengungen für Korallenriffe können die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel erhöhen, indem sie Küstenregionen vor Erosion schützen und steigende Meeresspiegel mildern.

Als kleiner Inselentwicklungsstaat (SIDS) verlässt sich Mauritius stark auf seine Korallenriffe, insbesondere auf seine Fischerei- und Tourismusindustrie — der Tourismus macht etwa 8 % des BIP der Insel und 10 % seiner Beschäftigung aus. Die Korallenaquakultur zur Reparatur von abgebautem Riff hat auf Mauritius an Geschwindigkeit gewonnen, wobei die Mikrofragmentierung als relativ neue Technik dient, bei der kleine Korallenfragmente in der externen Korallenzucht mit Betonblöcken, verzinkten Strukturen und natürlichen Basaltgesteinen zur Unterstützung des Korallenwachstums montiert werden.

Die Frühbeobachtung am Restaurierungsstandort hat eine Zunahme der lokalen Biodiversität gezeigt, und derzeit werden in der Korallenkrippe weitere 1.890 Korallenfragmente vermehrt, um den Restaurierungsbereich auszubauen. Mit der Ernennung des Standorts als Voluntary Marine Conservation Area (VMCA) beschleunigt sich die Dynamik für die Wiederbelebung der biologischen Vielfalt im Riffökosystem unter Nutzung der Kraft von Technologie und Partnerschaften.

"Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und dem Privatsektor ist zunehmend notwendig, um den Erfolg angesichts komplexer Umweltprobleme zu bestimmen", sagte James Hardcastle, Leiter des Protected und Conserved Areas Teams für IUCN. "Wir haben die Möglichkeit, technologische Innovationen zu nutzen und sie in Erhaltungsmaßnahmen für unsere Ökosysteme zu integrieren. Dieses Projekt veranschaulicht, wie Zusammenarbeit und Etablierung in großer Menge der Weg zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt sind."

"Dieses Projekt ist das erste seiner Art, in das wir in Mauritius investieren, nachdem wir Dutzende erfolgreicher Erfahrungen mit der Entwicklung von Lösungen zum Schutz verschiedener Arten und natürlicher Räume in Ländern auf der ganzen Welt unter Verwendung fortschrittlicher Technologien wie Cloud, KI und Konnektivität gemacht haben", sagte Zheng Kui, CEO von Huawei Mauritius. "Die Rolle der Technologiebranche bei der Bewältigung dieser Herausforderung ist entscheidend, aber nur durch die Zusammenarbeit mit strategischen und engagierten Partnern können die Ziele wirklich erreicht werden."

Man hofft, dass dieses Projekt in anderen Gebieten von Mauritius nachvollzogen werden kann und die Bedürfnisse von Tourismus und Naturschutz ausgeglichen werden. Und mit bis zu 50 % des Weltkorallenriffs, das bereits zerstört oder abgebaut wurde, demonstriert der bisherige Erfolg des Projekts den Wert einer weiteren großangelegten globalen Sanierung der Riffe, die von digitaler Technologie unterstützt wird.

