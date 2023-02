softgarden

softgarden und HRworks kooperieren

Beste Lösung aus beiden Welten

Berlin (ots)

HR-Tech: integrierte End-to-End Lösung für KMU

Digitale Verbindung von Recruiting & HR-Management

One-Click Schnittstelle von Personalsuche zum Onboarding

HRworks und softgarden, zwei führende deutsche HR-Tech Spezialisten, bündeln ihre Expertise und bieten ab sofort eine verbundene Lösung für Recruiting und HR-Management. Für alle mittelständischen Unternehmen gibt es damit erstmals ein optimales Angebot, das zwei State-of-the-Art Anwendungen miteinander verbindet.

Bündelung der HR-Expertise für Personal im deutschen Mittelstand

softgarden bietet eine der besten HR-Lösungen im Bereich der digitalen Personalsuche - HRworks ist eine der besten Standardlösungen für das digitale Personalmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Beide Unternehmen haben eine spezielle One-Click Schnittstelle entwickelt, die die funktionale Vernetzung ihrer Systeme möglich macht. Sie ist schon bei ersten Kunden im Einsatz.

Verbindung von Recruiting und Personalmanagement

Damit verfügen die Kunden von softgarden über einen direkten Zugang via Schnittstelle zur universellen HR-Plattform von HRworks. Diese enthält alle Primärfunktionen der Personalverwaltung: von der digitalen Personalakte über die Lohnabrechnung, die Zeitwirtschaft bis hin zur Mitarbeiterentwicklung sowie den Reisekosten. Die in der Recruiting-Phase mit softgarden generierten Daten fließen nun nahtlos in den Onboarding-Prozess bei HRworks ein.

Die mittelständischen Kunden von HRworks erhalten für ihre Personalsuche den direkten Zugriff auf die Talent Acquisition Suite von softgarden. Diese umfasst neben dem klassischen Bewerbermanagement auch eines der ausgereiftesten Angebote zur Bewerbergewinnung - mit Tools für die intuitive Entwicklung von Karriereseiten und den Umgang mit Arbeitgeberbewertungen sowie dem Anschluss an über 300 Stellenportale.

Im Ergebnis gibt es für die Personalmanager keine doppelten Datenbestände und keine Übertragungsfehler - etwa bei den Stammdaten neuer Mitarbeiter. Es entsteht ein ganzheitlicher digitaler Prozess der Personalsuche mit softgarden sowie der Einarbeitung (Onboarding) mit HRworks inklusive aller Funktionen des Personalmanagements.

softgarden & HRworks - gemeinsame Ziele und Kultur

"Mit unserer Kooperation bieten wir eine jeweils hervorragende Lösung fürs Recruiting und HCM-Management an," sagt Mathias Heese, Geschäftsführer von softgarden: "Gerade mittelständische Kunden können dank der Kooperation ihr HR konsistent und auf der Höhe der Zeit digitalisieren."

Und Markus Schunk, CEO von HRworks, fügt hinzu: "HRworks und softgarden sind zwei Pioniere für digitale HR-Lösungen. Beide haben eine agile und serviceorientierte Unternehmenskultur. Das passt zusammen und es liegt auf der Hand, dass wir gemeinsam neue HR-Lösungen für unsere Kunden schaffen. Ich freue mich auf die spannende Perspektive unserer Zusammenarbeit, mit der wir das HR-Management bei unseren Kunden elementar verbessern können."

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von HRworks und softgarden:

https://softgarden.com/de/hrworks

Über HRworks

Mit mehr als 2.300 Kunden zählt HRworks zu den erfolgreichsten deutschen Software-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bietet seit 25 Jahren alle zentralen Funktionen der Personalverwaltung in Kombination mit der digitalen Reisekostenabrechnung in der Cloud. Einfach, durchdacht und auf KMU-Bedürfnisse abgestimmt. Unter allen HR-Software-Anbietern verzeichnet HRworks die höchste Kundenloyalität im Mittelstand. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 120 Mitarbeiter an den Standorten Freiburg, Frankfurt und Berlin.

www.hrworks.de

Über softgarden e-recruiting GmbH

softgarden ist eine der führenden europäischen HR-Tech-Lösungen für innovatives Recruiting und gehört laut Fosway 9-Grid(TM) Recruiting Report 2022 zu den Core Leadern unter den europäischen Anbietern von Talent Acquisition Suites. Arbeitgeber sämtlicher Branchen und Größen gewinnen mithilfe der cloudbasierten Suite von softgarden die besten Kandidaten: Sie umfasst Bewerbermanagement (ATS) ebenso wie eine suchmaschinen-optimierte Karriereseite, automatisch generierte Arbeitgeberbewertungen und ein Tool für Mitarbeiterempfehlungen. Als Ergebnis verkürzen Arbeitgeber ihre Time-to-Hire um mehr als die Hälfte und erhöhen Qualität sowie Quantität der eingehenden Bewerbungen. So erreichen sie die notwendige Geschwindigkeit im Recruiting, um stark umworbene Talente in einem immer schwieriger werdenden Marktumfeld erfolgreich einzustellen. Dank der Akquisition von absence.io im Jahr 2021 bietet softgarden seinen Kunden auch Lösungen für interne HR-Prozesse. softgarden ist im DACH-Raum sowie in den europäischen Märkten Spanien und Frankreich aktiv. softgarden ist Teil der Grupa Pracuj Capital Group, eine der führenden HR Tech-Plattformen in Europa.

www.softgarden.com

Original-Content von: softgarden, übermittelt durch news aktuell