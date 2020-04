Kostenfreie Jobbörse für systemrelevante Unternehmen / Softwareanbieter softgarden schafft mit Jobs2Live.de eine Jobbörse für Fachkräfte, die gerade dringend gebraucht werden

softgarden

Viele Unternehmen sind mittelbar oder unmittelbar systemrelevant und leisten vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie einen besonderen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Gesundheit und Gesellschaft. Die Recruitinglösung softgarden hat mit Jobs2Live.de eine kostenlose Recruitingplattform für diese Unternehmen im deutschsprachigen Raum geschaffen, die sie nutzen können, um möglichst schnell Fachkräfte zu rekrutieren.

softgarden möchte seinen Beitrag zur Lösung der aktuellen Corona-Krise und zur Stabilisierung von Gesundheitssystem und Gesellschaft leisten. Als einer der führenden Anbieter von Recruiting-Software im deutschsprachigen Raum nutzt das Unternehmen deshalb seine Expertise und bietet mit Jobs2Live.de ab sofort eine besondere Jobbörse. Auf ihr können Unternehmen, die aktuell einen besonderen Beitrag zum Gesundheitssystem oder zur Versorgung der Bevölkerung leisten, kostenfrei Stellenanzeigen schalten und dringend benötigte Fachkräfte schneller finden.

Systemrelevante Unternehmen

Die Jobbörse ist für Hersteller von Produkten für das Gesundheitssystem, Betreiber von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wie ebenso für Supermärkte, Logistikunternehmen oder Lebensmittelproduzenten und -händler gedacht. Jobs2Live.de geht mit zahlreichen namhaften Unternehmen an den Start, darunter der Anbieter von Medizintechnik Dräger, der Hersteller von Medizin- und Pflegeprodukten Paul Hartmann, sowie der Produzent von Laborausstattung Eppendorf.

Schnelle und unkomplizierte Bewerbung

Jobs2Live.de sorgt vor allem für Schnelligkeit in der Aufgabe, Kandidaten mit systemrelevanten Arbeitgebern zusammenzubringen. "Mit der von uns entwickelten Technologie und dank unserer jahrelang gewachsenen Kundenbeziehungen konnten wir schnell eine temporäre Jobboard-Lösung auf die Beine stellen und einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in systemrelevanten Unternehmen leisten", sagt softgarden CEO Mathias Heese. Die neue Jobbörse wird Fachkräften eine besonders unkomplizierte Bewerbung ermöglichen - ohne aufwändige Formulare und mit Verwandlung des Lebenslaufs in strukturierte Datensätze per CV-Parsing.

Unterstützung von neuen Kollegen willkommen

"Wir haben von einem auf den anderen Tag auf Remote-Interviews umgestellt, damit wir die Herausforderungen dieser Zeit als Team bewältigen können. Daher begrüßen wir die Initiative Jobs2Live, denn wir brauchen die Unterstützung neuer Kollegen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und geben Ihnen garantiert Feedback!," sagt Christian Bothe, Head of Talent Acquisition PAUL HARTMANN AG.

Alle systemrelevanten Unternehmen können ihre Jobs auf dem neuen softgarden-Angebot kostenlos schalten. Arbeitgeber mit Interesse an einer kostenfreien Schaltung können mit softgarden Kontakt über eine E-Mail (anfrage@softgarden.de) aufnehmen.

softgarden ist die zeitgemäße Lösung für einfaches Recruiting. Im Bewerbermanagement optimieren Arbeitgeber mit Hilfe von softgarden das Kandidatenerlebnis, binden einstellende Führungskräfte dank einer App besser ein und verkürzen den Bewerbungsprozess um mehr als die Hälfte. Bei der Bewerberauswahl erreichen Arbeitgeber mit dem integrierten Empfehlungsmanager mehr Kandidaten auf sozialen Netzwerken, indem sie die bestehenden Kontakte ihrer Mitarbeiter nutzen. Sie posten Jobangebote kanalübergreifend auf über 300 Jobbörsen und gewinnen im softgarden Talent Network attraktive Kandidaten per Active Sourcing. Entscheidende Pluspunkte fürs Employer Branding bringen die nahtlose mobile Integration von Karrierewebsite und Stellenanzeigen sowie die einzigartige Feedback-Solution von softgarden. Damit erzeugen Arbeitgeber automatisch Feedback von Bewerbern sowie neuen Mitarbeitern, machen es auf der eigenen Internetseite sowie auf kununu sichtbar und verbessern damit ihre Online-Reputation. Schon über 900 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen zählen im Wettbewerb um die besten Kandidaten auf die einfach zu implementierende Cloudlösung.

