Ausgezeichnete HR Software: softgarden holt HR Excellence Award

Candidate Journey optimieren: vom E-Commerce lernen

Berlin (ots)

Die Recruitinglösung softgarden hat gemeinsam mit dem Kunden FINANZCHECK.de den HR Excellence Award 2019 in der Kategorie "HR Software" gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wurde am 22.11 in Berlin verliehen. softgarden hat mit FINANZCHECK.de eine an den Standards im E-Commerce orientierte Lösung für eine ganzheitliche Candidate Journey entwickelt. Sie bezieht sowohl die Karriereseite als auch das Bewerbermanagement ein.

Karriereseite als Herz der Candidate Journey

Die Karriereseite bildet nach wie vor das Herz der Candidate Journey. 76% der Jobinteressierten reichen die Informationen in einer Stellenanzeige nicht aus - sie suchen auf der Karriereseite weiter. Aber die meisten Karriereseiten performen schlecht: 56% der Kandidaten haben sich schon einmal wegen einer Karrierewebsite gegen einen Arbeitgeber entschieden.

Standards aus dem E-Commerce

Aus der Customer Journey im E-Commerce ist bekannt: mobil optimierte Seiten mit emotionalem Bild- oder Video-Content, authentischen Bewertungen, einer großen Benutzerfreundlichkeit und auswertbaren KPIs führen am ehesten dazu, dass aus Kaufinteressierten Käufer werden. softgarden hat diese bekannten Mechanismen der Konvertierung auf das E-Recruiting übertragen und 2019 in Zusammenarbeit mit dem Pilotkunden FINANZCHECK.de eine Lösung für eine Candidate Journey entwickelt, die gleichermaßen die Karrierewebsite wie auch das Bewerbermanagement einbezieht (https://finanzcheck.career.softgarden.de).

Karriereseiten unabhängig pflegen

Grundlage der Lösung war zum einen die Karriereseite Pro. Das ist ein neues, von softgarden entwickeltes Tool, mit dem Arbeitgeber unabhängig ihre eigene Karrierewebsite gestalten und laufend aktualisieren können. Die mit dem Tool erzeugten Karrierewebsites zeichnen sich durch auffallenden Bild- und Video-Content, die Integration von Arbeitgeberbewertungen sowie die nahtlose Einbindung von Stellenanzeigen aus. Gleichzeitig sind diese Inhalte automatisch für Suchmaschinen optimiert. Aus dem E-Commerce ist bekannt, dass gerade die Integration von authentischen Bewertungen Vertrauen stiftet. Dieser Faktor ist für einen Kauf beziehungsweise für eine Bewerbung heute unverzichtbar.

Verknüpfung von Karrierewebsite und Bewerbermanagement

Die Karriereseite Pro wurde zum anderen mit dem Bewerbermanagement von softgarden verknüpft. So entstand eine zeitgemäße Candidate Journey aus einem Guss, die Standards aus dem E-Commerce für ein zeitgemäßes E-Recruiting nutzt. "Mit der Karriereseite Pro und unserem integrierten Bewerbermanagement bieten wir alles, was Arbeitgeber brauchen, um aus Jobinteressierten Bewerber zu machen und sie möglichst schnell einzustellen. Unsere Kunden erhalten zudem alle relevanten KPIs, die sie für mehr Effizienz im Recruiting brauchen," sagt Mathias Heese, CEO von softgarden.

Weitere Informationen zur Karriereseite Pro unter: www.softgarden.de/produkt/karriereseite-pro

Über die HR Excellence Awards

Bestleistungen in der HR verdienen eine Auszeichnung. Die HR Excellence Awards zeichnen jährlich innovative Leuchtturmprojekte im Personalmanagement aus. https://www.hr-excellence-awards.de

Über softgarden e-recruiting GmbH

softgarden ist die zeitgemäße Lösung für einfaches Recruiting. Im Bewerbermanagement optimieren Arbeitgeber mit Hilfe von softgarden das Kandidatenerlebnis, binden einstellende Führungskräfte dank einer App besser ein und verkürzen den Bewerbungsprozess um mehr als die Hälfte. Bei der Bewerberauswahl erreichen Arbeitgeber mit dem integrierten Empfehlungsmanager mehr Kandidaten auf sozialen Netzwerken, indem sie die bestehenden Kontakte ihrer Mitarbeiter nutzen. Sie posten Jobangebote kanalübergreifend auf über 300 Jobbörsen und gewinnen im softgarden Talent Network attraktive Kandidaten per Active Sourcing. Entscheidende Pluspunkte fürs Employer Branding bringen die nahtlose mobile Integration von Karrierewebsite und Stellenanzeigen sowie die einzigartige Feedback-Solution von softgarden. Damit erzeugen Arbeitgeber automatisch Feedback von Bewerbern sowie neuen Mitarbeitern, machen es auf der eigenen Internetseite sowie auf kununu sichtbar und verbessern damit ihre Online-Reputation. Schon über 900 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen zählen im Wettbewerb um die besten Kandidaten auf die einfach zu implementierende Cloudlösung. www.softgarden.de

