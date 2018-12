Erstmals auch im TV und im Internet: "ProSieben IN CONCERT" mit Rita Ora

Unterföhring (ots) - Starwatch Entertainment sorgt im Dezember für ein exklusives Musikerlebnis der Extraklasse. Warner Music Artist Rita Ora begeistert weltweit Millionen. Am 7. Dezember präsentiert der internationale Superstar in Berlin jedoch einem ganz kleinen Publikum die neuesten Songs aus dem Album "Phoenix" (VÖ: 23. November 2018) im "ProSieben IN CONCERT". Starwatch Entertainment hat dazu mit ProSieben und erstmals mit Warner Music eine umfangreiche Musik-Kooperation geschlossen, um das aktuelle Album von Rita Ora durch eine TV-Kampagne zu promoten. Das Besondere: Die Tickets für dieses außergewöhnliche Event gab es für Zuschauer und Fans nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Wer kein Ticket ergattert hat, kann sich trotzdem auf das Konzert von Rita Ora freuen. Erstmals gibt es ein "ProSieben IN CONCERT" im Live-Stream auf ProSieben.de ab 20:00 Uhr und im TV am 14. Dezember 2018 um 1:30 Uhr. Übrigens zwei Tickets waren von der Verlosung ausgenommen. Sie wurden über United Charity zu Gunsten des RED NOSE DAY versteigert und haben einen Erlös von 1.456 Euro für den guten Zweck erzielt.

Rita Ora begleitet ProSieben schon das gesamte Jahr. Ob als Titelmusik für "Germany's next Topmodel" oder seit August mit dem neuen ProSieben-Hit "We Love To Entertain You You You" für den ProSieben Markenauftritt.

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin SevenOne AdFactory und verantwortlich für die Division Starwatch Entertainment: "Bereits zum fünften Mal veranstalten wir ein 'ProSieben IN CONCERT'-Event. Rita Ora als internationalen Superstar in diesem exklusiven Rahmen erleben zu können, ist einmalig. Wir freuen uns, dass Fans dieses Konzert diesmal auch online und im TV sehen können."

Axel Luenebach, Senior Brand Manager Warner Music Group Germany: "Mit dem Rita Ora ProSieben IN CONCERT und dessen Online- und TV-Ausstrahlungen setzen wir ein weiteres Highlight in der Kampagne für Ritas neues, fabelhaftes Album 'Phoenix'. Wir freuen uns darauf, viele der erstklassigen Songs des neuen Albums erstmals live zu erleben.

Über Starwatch Entertainment

Starwatch Entertainment bündelt die Bereiche Musik, Live-Entertainment, Events sowie Personality Management innerhalb der ProSiebenSat.1 Media SE. Neben dem eigenen Musiklabel gehören auch umfangreiche Vermarktungs- und Kooperationsmodelle für die Musik- und Live-Entertainmentbranche zu den Geschäftsfeldern von Starwatch Entertainment. Zudem bietet das Unternehmen Möglichkeiten für Markenpartnerschaften in Verbindung mit Künstlern und Events. Die TV- und Online-Reichweite der Sendergruppe sowie die Expertise des Unternehmens tragen maßgeblich dazu bei, die Künstler und Projekte einem breiten Publikum bekannt zu machen. Mit SAM - Starwatch Artist Management - wurde 2014 das zentrale Personality Management der ProSiebenSat.1 Group an das Unternehmen angedockt. Starwatch Entertainment ist eine Division der SevenOne AdFactory.

