Die Playoff-Rückspiele der UEFA Champions League mit Salzburg gegen Belgrad live bei Sky, die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend live auf Sky Sport News HD

Am Dienstag und Mittwoch stehen bei Sky bereits die ersten Endspiele der noch jungen Saison auf dem Programm. In den Rückspielen der Playoffs kämpfen zwölf Mannschaften um die letzten sechs Startplätze in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19.

Wie im gesamten Wettbewerb werden im Rahmen der Original Sky Konferenz auch in den Playoffs nur bei Sky alle Spiele und alle Tore live zu sehen sein. Darüber hinaus überträgt Sky am Dienstag und am Mittwoch jeweils das Topspiel des Tages live und exklusiv als Einzelspiel.

Den Auftakt machen am Dienstagabend Dynamo Kiew und Ajax Amsterdam. Die Niederländer müssen in der Ukraine einen 3:1-Hinspielsieg verteidigen. Neben dem Einzelspiel zeigt Sky die Partie auch in der Konferenz, zusammen mit den Begegnungen zwischen Dinamo Zagreb und Young Boys Bern sowie AEK Athen und Videoton FC.

Am Mittwochabend zittert dann ganz Salzburg, wenn die Mannschaft von Marco Rose im elften Anlauf endlich die Gruppenphase der Königsklasse erreichen will. Nach dem 0:0 in Belgrad verspricht das Duell mit Roter Stern Hochspannung. Neben dem Einzelspiel aus Salzburg überträgt Sky das Spiel des Österreichischen Meisters sowie die Partien PAOK Saloniki gegen Benfica Lissabon und PSV Eindhoven gegen BATE Borisov im Rahmen der der Original Sky Konferenz.

Neben allen Abonnenten des Sky Sport Pakets können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch Kurzentschlossene ohne Vertragsbindung live dabei sein.

Die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag live auf Sky Sport News HD

Am Donnerstagabend erfahren die sechs Gewinner der Playoff-Duelle und die weiteren bereits qualifizierten 26 Vereine, auf wen sie in der Gruppenphase treffen. Bereits jetzt steht fest, dass je ein deutscher Verein in jedem der vier Lostöpfe vertreten sein wird: der FC Bayern als Deutscher Meister in Topf 1, der BVB in Top 2, der FC Schalke in Topf 3 und der Debütant aus Hoffenheim in Topf 4.

Sky Sport News HD überträgt die Auslosung in Monaco ab 17.30 Uhr live im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Im Studio kommentieren Kai Dittmann und Thomas Fleischmann Veranstaltung. Im Anschluss an die Auslosung wird Erik Meijer, der als Analyse-Experte der UEFA Champions League für Sky im Einsatz ist, seine Einschätzung der acht Gruppen und der deutschen Gegner abgeben.

Sky Reporter Uli Köhler ist in Monaco, um vor Ort erste Reaktionen von den Vertretern der Klubs einzuholen. Darüber hinaus wird Sky Sport News HD mit Reportern bei den vier Bundesligisten vertreten sein.

Am Freitagmittag gibt Sky die Einzelspiele bekannt, die Sky während der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv übertragen wird.

Die neue UEFA Champions League 2018/19 bei Sky

Wie bereits die Playoffs werden ab der neuen Saison alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League erstmals in Deutschland komplett exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt.

Nur Sky wird im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live zeigen. Darüber hinaus zeigt kein Anbieter mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, unter anderem alle Topspiele am Mittwochabend während der Gruppenphase sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Vereine im Achtel- und Viertelfinale exklusiv.

Die Live-Übertragungen aus der Königsklasse, die exklusiv für Abonnenten des Sky Sport-Pakets und Nutzer von Sky Ticket empfangbar sind, werden künftig immer auf Sky Sport 1 und 2 HD zu sehen sein.

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.

