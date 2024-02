Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Vermisstensuche der Schweriner Polizei führte zu glücklichem Ausgang

Schwerin (ots)

Die intensive Suche der Schweriner Polizei nach einem Vermissten führte am Sonntagabend zu einem glücklichen Ausgang: Gegen 17.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein 69-jähriger Deutscher aus einer Pflegeeinrichtung in der Schweriner Schelfstadt abgängig sei. Die Person sei laut Angaben dement und orientierungslos. Die Schweriner Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei denen auch ein Personenspürhund zum Einsatz kam. Des Weiteren wurden benachbarte Stellen wie die Bundespolizei oder der Schweriner Nahverkehr unterrichtet.

Der Gesuchte konnte schließlich gegen 0.30 Uhr (Montagmorgen) an der B 321 in Höhe Raben Steinfeld nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin angetroffen werden. Der Mann war offenbar ohne der Witterung angemessener Kleidung über Stunden zu Fuß unterwegs gewesen und hatte sich leicht an den Füßen verletzt, so dass er vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell