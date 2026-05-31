PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Dramatische Tierrettung in Hamburg

Hamburg (ots)

Hamburg- Steilshoop, Schmachthäger Straße, Feuer, 30.05.2026, 20:24 Uhr

Die Feuerwehr Hamburg erreichte in den Abendstunden des 30. Mai ein Notruf zu einem vermeintlichen Routineeinsatz in Hamburg Steilshoop. In einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den Brandherd zu lokalisieren. Es brannte Essen in einem Kochtopf, der Brand hatte sich bereits auf weitere Gegenstände in der Küche ausgebreitet. Das Feuer wurde schnell gelöscht und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Kontrolle der Wohnung erlebten die Einsatzkräfte eine Überraschung. Die Kräfte fanden acht Katzen in der Wohnung, drei Tiere waren bereits erstickt. Fünf Katzen wurden jedoch gerettet und auf der Straße medizinisch versorgt. Eines der Tiere musste wiederbelebt werden. Das gelang den Einsatzkräften mit Erfolg. Eine weitere Katze konnte auch nach einer gründlichen Durchsuchung in der Wohnung nicht gefunden werden. Ein Rettungswagen der Feuerwehr beförderte die fünf geretteten Katzen in eine Tierklinik nach Norderstedt. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg und des Rettungsdienstes etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg und für die Tiere.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Steffen Malz
Telefon: +49 40 42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 12:12

    FW-HH: Hamburg (ots) - Unfall mit einem Linienbus in Hamburg Hoheluft mit sechs Verletzten

    Hamburg (ots) - Hamburg Hoheluft, Hoheluftchaussee, 29.05.2026, 10:15 Am Vormittag des 29.05.2026 erreichte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg die Meldung, dass im Stadtteil Hoheluft ein Linienbus mit einem Kleintransporter zusammengestoßen war. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg bestätigten den Unfall und begannen unverzüglich ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 18:52

    FW-HH: Acht Verletzte bei einem Feuer auf einem Frachtschiff im Hamburger Hafen

    Hamburg (ots) - Hamburg-Kleiner Grasbrook, Nehlsstraße / Grevenhofkai, Feuer mit Großeinsatz Rettungsdienst 24.05.2026, 14:38 Uhr Am Samstagnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Rauchentwicklung auf einem etwa 90 Meter langen Frachtschiff am Grevenhofkai im Bereich des Kuhwerderhafens gemeldet. Bereits beim Eintreffen der ersten ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 17:57

    FW-HH: Teileinsturz eines Geschäftsgebäudes in Billstedt

    Hamburg (ots) - Hamburg-Billstedt, Billstedter Hauptstraße, Technische Hilfeleistung, 22.05.2026, 15:09 Uhr Am Freitagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Teileinsturz eines Geschäftsgebäudes in der Billstedter Hauptstraße informiert. Aufgrund dieser Meldung entsandte sie direkt ein erhöhtes Kräfteaufgebot. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren