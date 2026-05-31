Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Dramatische Tierrettung in Hamburg

Hamburg (ots)

Hamburg- Steilshoop, Schmachthäger Straße, Feuer, 30.05.2026, 20:24 Uhr

Die Feuerwehr Hamburg erreichte in den Abendstunden des 30. Mai ein Notruf zu einem vermeintlichen Routineeinsatz in Hamburg Steilshoop. In einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den Brandherd zu lokalisieren. Es brannte Essen in einem Kochtopf, der Brand hatte sich bereits auf weitere Gegenstände in der Küche ausgebreitet. Das Feuer wurde schnell gelöscht und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Kontrolle der Wohnung erlebten die Einsatzkräfte eine Überraschung. Die Kräfte fanden acht Katzen in der Wohnung, drei Tiere waren bereits erstickt. Fünf Katzen wurden jedoch gerettet und auf der Straße medizinisch versorgt. Eines der Tiere musste wiederbelebt werden. Das gelang den Einsatzkräften mit Erfolg. Eine weitere Katze konnte auch nach einer gründlichen Durchsuchung in der Wohnung nicht gefunden werden. Ein Rettungswagen der Feuerwehr beförderte die fünf geretteten Katzen in eine Tierklinik nach Norderstedt. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg und des Rettungsdienstes etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg und für die Tiere.

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