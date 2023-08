FW-HH: Verkehrsunfall mit Todesfolge und Schwerverletzten in Altengamme -Korrektur

Hamburg (ots) - Hamburg-Bahrenfeld, Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr, 15.08.2023, 03:00 Uhr, August-Kirch-Str. Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem ausgedehnten Zimmerbrand in eine Wohnunterkunft für Schutzsuchende in die August-Kirch-Str. alarmiert. Vom ersteintreffenden Zugführer wurde die Alarmart von FEU auf FEU2Y erhöht. Das Feuer griff auf das Erdgeschoss über. 17 Personen konnten vor ...

