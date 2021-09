Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Mehrfamilienhaus, eine hohe Gefahr geht von Gasflaschen aus

Hamburg (ots)

Hamburg Wilhelmsburg, Feuer, 01.09.2021, 14:13 Uhr, Jungnickelstraße

Die Feuerwehr Hamburg wurde am Mittwochmittag in die Jungnickelstraße im Stadtteil Wilhelmsburg gerufen. Über den Notruf 112 wurde gemeldet, dass auf einem Balkon im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses etwas brennen solle, keine Menschen seien zu sehen. Durch die Rettungsleitstelle wurden sofort der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wilhelmsburg, sowie ein Löschfahrzeug der Wache Harburg zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannte es auf einem Balkon mit einer starken Rauchentwicklung. Die Bewohnerin der Wohnung an, dass sich auf dem Balkon der Wohnung zwei Propangasflaschen befänden. Diese bliesen in den Flammen ab. Durch die Einsatzkräfte wurde ein Löschangriff mit 2 C-Rohren in die Wohnung im Innenangriff und als Schutz gegen eine Brandausbreitung vorgenommen. Trupps unter Atemschutz drangen unter Atemschutz in die stark verrauchte Wohnung vor und löschten das Feuer auf dem Balkon. Die beschädigten Gasflaschen wurden ins Freie gebracht, dort mit Wasser gekühlt und so gesichert. Nach einer Dreiviertelstunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Wohnung wurde anschließend belüftet, das übrige Wohnhaus abschließend kontrolliert. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, die mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort war, dauerte eineinviertel Stunden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell