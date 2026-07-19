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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Niederzier (ots)

Am Samstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L264 in Höhe der Ortslage Hambach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 70-jährige Fahrer eines PKW auf dem Weg in Richtung Merzenich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Motorrad eines 65-jährigen Niederländers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer vom PKW überrollt und eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Motorradfahrer und riefen den Rettungsdienst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 65-jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L264 vollständig gesperrt. Die Dürener Polizei wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Aachen unterstützt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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