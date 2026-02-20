PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: PoliTour Eifel 2026 - Sicher in die neue Motorradsaison

POL-DN: PoliTour Eifel 2026 - Sicher in die neue Motorradsaison
Kreis Düren (ots)

Am Sonntag, 15. März 2026, startet ab 08:30 Uhr in Düren die PoliTour Eifel 2026. Neben der gemeinsamen Ausfahrt über ausgewählte Strecken im Kreis Düren steht vor allem die Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Mit der PoliTour wird zugleich offiziell die Motorradsaison 2026 eröffnet. Ein besonderer Programmpunkt ist ein Zwischenstopp in Heimbach. Dort findet eine Veranstaltung der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr statt, die im Rahmen der Tour angefahren wird. Die Initiative bietet vielfältige Informationen und Präventionsangebote speziell für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Vor Ort werden unter anderem der Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sowie der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, erwartet.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse A für das mitgeführte Motorrad sowie ein verkehrssicherer Zustand des Fahrzeugs. Das Tragen vollständiger Schutzkleidung ist bei der Ausfahrt verpflichtend.

Interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer können sich bis zum 08.03.2026 ausschließlich per E-Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de anmelden.

Folgende Angaben sind erforderlich:

   - Name und Vorname
   - Geburtsdatum
   - Wohnort und Straße
   - Telefonnummer
   - E-Mail-Adresse
   - Angaben zum teilnehmenden Motorrad

Unvollständige Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Die Ausfahrt richtet sich ausschließlich an Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Trikes oder sonstige dreirädrige Fahrzeuge sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gruppenanmeldungen oder Sammelanmeldungen sind nicht möglich. Soziusfahrende müssen nicht gesondert angemeldet werden.

Nach Ablauf der Anmeldefrist und einer Bestätigung der Teilnahme erhalten die Teilnehmenden weitere Informationen zum Startpunkt und zum Ablauf der Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

