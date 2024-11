Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte auf der Landstraße

Jülich (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurden am Freitagmittag drei Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf beinahe 20.000 Euro.

Gegen 14:05 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Stolberg mit seinem Pkw die Adenauerstraße aus der Ortschaft Bourheim kommend. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur L 238 nach links auf diese Straße einzubiegen, um seine Fahrt weiter in Richtung Eschweiler fortzusetzen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem aus Richtung Eschweiler herannahenden und in Fahrtrichtung Jülich fahrenden Wagen eines 22-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten später von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Stolberger sowie der 22-Jährige aus Eschweiler trugen durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, welche sie nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnten. Die 22 Jahre alte Ehefrau und Beifahrerin des Eschweilers musste stationär zur weiteren Behandlung im Krankenhaus bleiben. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden nun durch die Beamten des Verkehrskommissariats geführt.

