POL-DN: Nach Ausweichmanöver im Graben gelandet

Düren (ots) - Unbekannte entwendeten am Friedrich-Ebert-Platz in Düren in der Zeit von Sonntag (25.06.2023) auf Montag (26.06.2023) einen geparkten Pkw mit Originalschlüssel. Nach Angaben des 55-jährigen Fahrzeughalters aus Düren wurde der graue Fiat Talento mit dem amtlichen Kennzeichen DN-MS 535 am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, in einer ausgewiesenen Parkfläche abgestellt und verschlossen. Am nächsten Morgen stellte er das Fehlen seines Fahrzeugs sowie des ...

mehr