POL-DN: Unfall auf dem Fußgängerüberweg - 9-Jähriger leicht verletzt

Merzenich (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Getränkemarkt in der Straße "In der Lohe" ein, sie erbeuteten Tabakwaren in unbekannter Menge. Laut Videoaufzeichnungen verschafften sich zwei unbekannte Tatverdächtige gegen 02:38 Uhr, vermutlich über die Eingangstür, Zutritt zu dem Getränkemarkt. Dort verwüsteten sie den Kassenbereich in dem sie alle Schubladen herausrissen und die Scheibe eines Schrankes einschlugen. Einen Teil der ...

