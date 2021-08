Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Geschäft

Jülich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hörten Zeugen ein Scheibenklirren auf der Kleinen Rurstraße in Jülich. Gegen 01.00 Uhr sah man dann, wie eine männliche Person, in Richtung Hexenturm weglief. Auffallend war die blaue Kapuzenjacke und ein silberner Baseballschläger in der Hand des Flüchtenden. Bei Eintreffen der Polizei wurde ein Einbruch in ein Geschäft für kosmetische Zahnaufhellung festgestellt, wo die Fensterscheibe mittels einer Betonhalterung eines Verkehrszeichens eingeschlagen wurde. Bei der Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch. Hinweise weiterer Zeugen zum Tatgeschehen und dem Täter nimmt die Polizei Düren unter 02421-949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell