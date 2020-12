Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gewerbeobjekte

Zwischen Freitag und Sonntag wurde in Düren in zwei Gewerbeobjekte eingebrochen. Ein Büro befindet sich an der "Neumühle", das zweite an der Mariaweiler Straße.

Am Montag gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei an die Dürener "Neumühle" gerufen. Dort waren Unbekannte zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montagmorgen 05:45 Uhr über ein Fenster in den Pausenraum eines Vereins eingedrungen und hatten augenscheinlich Münzgeld aus einem Automaten entwendet.

Im Verlauf des Vormittages mussten die Beamten dann zur Mariaweiler Straße. Dort waren Unbekannte in die Lagerhalle eines Betriebes eingedrungen und entwendeten, unter anderem, diverse Werkzeuge. Ein Zeuge gab an, dass sich die Tat zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Montag, 07:15 Uhr ereignet haben muss.

Für beide Taten werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können unter der 02421 949-6425 der Polizei gemeldet werden.

