Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jugendzentrum

DürenDüren (ots)

Ein Freizeit- und Jugendzentrum in der Paulstraße in Merken war zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Ziel eines Einbruchs.

Als das Gebäude am Mittwoch gegen 16:00 Uhr verlassen wurde, war noch alles in Ordnung. Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr stellte dann ein Mitarbeiter fest, dass ein Fenster des Gebäudekomplexes aufgehebelt worden war. Im Inneren hebelten der oder die Einbrecher eine weitere Tür auf. In einem Büroraum wurden letztlich sämtliche verschlossene Schranktüren und Schubladen geöffnet und nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell